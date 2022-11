Olivier Sohier (KFC Poperinge – 2A): “We zijn onvoldoende efficiënt en dat breekt ons heel zuur op”

Na een reeks van vijf wedstrijden zonder overwinning en amper drie punten op vijftien is KFC Poperinge A weggevallen uit de kop van de rangschikking. Het wordt tijd dat de rood-gelen zich herpakken en dat beseft Olivier Sohier (25) beter dan gelijk wie.

“We zijn tien wedstrijden ver en we werden nog geen enkele keer overklast door een tegenstander”, opent de centrale verdediger. “Eigenlijk hebben we de meeste wedstrijden gedomineerd, maar we maken de kansen niet af. We zijn onvoldoende efficiënt en dat breekt ons de laatste weken heel zuur op. We kunnen enkel hard blijven werken op training en hopen dat we binnenkort gemakkelijker de weg naar het doel vinden.”

Eindronde

“De eerstvolgende wedstrijden zijn heel belangrijk”, gaat Sohier verder. “Met Beselare en Geluwe treffen we haalbare tegenstanders. We zullen wel heel alert moeten zijn, want in deze reeks zijn heel wat ploegen aan elkaar gewaagd. Daarna volgen drie zware matchen tegen Racing Bissegem, SK Nieuwkerke en SK Westrozebeke. Als we onze ambities willen waarmaken, moeten we na de heenronde opnieuw voeling hebben met de ploegen uit de top drie. Over de titel wordt momenteel niet meer gepraat, maar de eindronde halen blijft een must.”

Veertien punten na tien wedstrijden is onvoldoende voor een ploeg die een terugkeer ambieert naar eerste provinciale. “We beseffen allemaal dat het beter moet, maar de competitie duurt nog lang. Het is beter dat we nu een mindere periode kennen, dan wanneer de prijzen uitgedeeld worden”, besluit Olivier Sohier. (PDC)

Zondag 13 november om 15 uur: KFC Poperinge A – KEVC Beselare.