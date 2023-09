Norbert al bijna z’n hele leven actief in Heist

De jongens van Dimitri Delporte startten in tweede provinciale A met gezonde ambities. Ze liepen al meteen op een gasbek tegen het pas gepromoveerde Daring Brugge. Na afloop van het met 2-4 verloren duel bleef Norbert De Vestele (75) echter zijn charmante en rustige zelve. “Op ons niveau geven twee ploegen altijd het beste van zichzelf. Soms zijn we afhankelijk van het geluk. Ik wens Daring Brugge proficiat, wij focussen ons nu op het eerstvolgende duel in Jabbeke.”

Al bijna zijn hele leven is Norbert actief in Heist. “Eerst was dat als speler, later ook als trainer, assistent en scout. Nu ben ik materiaalmeester en teamafgevaardigde. In de groep voel ik me piepjong. Naast de verplichte aanwezigheid op zondag mis ik ook geen enkele training tijdens de week. We vragen de volle inzet van de jongens, dus wil ik dat hun benodigdheden optimaal in orde zijn.”

“In de voorbereiding kregen we wat kritiek omdat we forfait gaven voor de bekerwedstrijd in Poperinge. Sorry, dat ligt hier 100 kilometer vandaan en we dienden om 17 uur aan de aftrap te verschijnen. Onze keepers waren niet beschikbaar door een verjaardagsfeestje en werkomstandigheden tijdens de bloemenstoet in Blankenberge. Als men die Beker van West-Vlaanderen wil opwaarderen, lijkt er me nog wat werk aan. Bij twee duels kwam er zelfs geen scheidsrechter opdagen.”

Vuitton Neyts

“Bon, dat is voorbij, nu zijn we begonnen aan het grote werk. We mogen de tweede provinciale reeks absoluut niet onderschatten, zoals we tegen Daring Brugge hebben gemerkt. Op het laatste moment haalden we gelukkig nog een grote vis binnen met Vuitton Neyts, die overkomt van Knokke. Hij speelde ruim een half uur en toonde wat hij in zijn mars heeft. Onze kern is trouwens verruimd en we zijn gewapend om blessures en schorsingen op te vangen. Iedereen voelt zich thuis bij ons. Vraag het maar aan onze Antwerpenaar Jan Claessens, die bijna is afgestudeerd als dokter. Zelden mist hij een oefensessie, ondanks het feit dat hij serieus moet blokken.” (JPV)