Nog geen paniek bij Gino Moyaert en SK Eernegem (2A): “Verdienen plaats in middenmoot”

Nog geen punten in november voor SK Eernegem. De thuismatch tegen KDC Ruddervoorde werd verloren (2-3) en ook in Ingelmunster beet geel-blauw in het zand (3-0). Winst tegen Daring Brugge is nu een absolute noodzaak.

“Geen paniek”, predikt trainer Gino Moyaert. “We spelen nog altijd mooi en goed voetbal. Zowel tegen Ruddervoorde als bij Ingelmunster zat er voor ons meer in. Een 2-0-voorsprong uit handen geven, zoals tegen Ruddervoorde, zou niet mogen. Uit bij Ingelmunster hadden wij na drie minuten een hele grote mogelijkheid op voorsprong via Di-Matteo Dobbelaere. Een teen van een thuisspeler kon de 0-1 verijdelen.”

In het offensieve compartiment wordt SKE niet gespaard. Dieter Wittesaele, Ruben Gevaert en Jakub Kostyrka zijn al enkele weken buiten strijd. “Door een aanslepende spierblessure is Wittesaele een hele tijd out”, zucht Moyaert. “Het is ook onduidelijk wanneer hij inzetbaar zal zijn. Gevaert missen we ook al zes of zeven matchen met een spierblessure. Eind deze week zal hij voor het eerst in zeven weken trainen. Ook Kostyrka is out met een spierblessure. Door al deze afwezigheden missen we veel scorend vermogen, ervaring en kwaliteit.”

Naar twintig punten

Met veertien punten uit elf wedstrijden hoeft Eernegem niet in paniek te slaan. Voor de winterstop staan er nog twee cruciale thuismatchen op de kalender: zondag tegen Daring Brugge en zaterdag 30 november tegen Pittem.

“Bij winst tegen Daring Brugge sluiten we weer aan bij de middenmoot, bij verlies is er absoluut geen man overboord”, benadrukt Moyaert. “We hebben ook nog drie matchen tegen ploegen uit de top vier: Oudenburg, Meulebeke en Veurne. Het is duidelijk dat we in een eigenaardige reeks zitten. Een reeks waarin iedereen van iedereen kan winnen. Kijk naar vorige zondag. Lichtervelde, toen rode lantaarn, klopte periodekampioen Oudenburg.”

Tegen Daring Brugge recupereert Eernegem Cédric Strobbe na een gele strafdag. Uit bij Ingelmunster ging niemand in het boekje van de ref. “Ik zou graag de winterstop halen met minstens twintig punten”, besluit trainer Moyaert. “Met het voetbal dat wij brengen verdienen we een plaats in de middenmoot.”

Zondag 17 november om 14.30 uur: SK Eernegem – Daring Brugge.