Nico Gillewy is de nieuwe trainer van VV Tielt

Twee weken nadat trainer Ronny Houden de handdoek wierp, heeft VV Tielt al een opvolger gevonden. De keuze van het bestuur viel op Nico Gillewy, een oude bekende van de tweedeprovincialer.

De Tieltenaar was in het verleden actief in de jeugdopleiding en was ook trainer van de Tieltse beloften. In 2019 was hij zelfs eventjes T1 ad interim bij de eerste ploeg na het ontslag van de toenmalige coach Joachim Heytens.

Daarna volgden passages bij de jeugd van Roeselare en de beloften van Mandel United. Nu keert hij dus, ondertussen met een UEFA B-diploma op zak, terug naar de club van zijn hart. VV Tielt staat momenteel op de voorlaatste plaats in tweede provinciale met amper zes punten. De opdracht van Nico Gillewy zal zijn om de ploeg in tweede provinciale te houden. (GD)