Nico Gillewy is de nieuwe T1 van VV Tielt (2A)

Twee weken nadat Ronny Houben de handdoek in de ring wierp, heeft tweedeprovincialer VV Tielt een nieuwe coach gevonden. Met Nico Gillewy haalde het bestuur een oude bekende terug naar de Europastad. Hem wacht de moeilijke taak om de ploeg terug op de rails te krijgen en het behoud in tweede provinciale veilig te stellen.

Nico Gillewy heeft een enorme staat van dienst bij VV Tielt. Jarenlang was hij een gewaardeerd onderdeel van de Tieltse jeugdwerking en vier jaar lang was hij ook T2 bij de eerste ploeg.

“Toen Joachim Heytens in 2019 ontslagen werd, nam ik zelf ook eventjes over als T1”, zegt Nico. “In 2020 verliet ik Tielt en ging ik eerst twee jaar aan de slag bij Mandel United en daarna volgde een jaar Roeselare. Dat ik nu als T1 aan de slag kan bij VV Tielt voelt als thuiskomen. Er is in die drie jaar wel heel wat veranderd in Tielt, maar de basis is dezelfde gebleven. Ik ken bovendien ook nog heel wat spelers die ik bij de jeugd nog getraind heb.”

Gemotiveerd

Tielt staat na elf wedstrijden op de voorlaatste plaats met slechts zes punten. “Door heel wat blessures van de meest ervaren spelers, zat het de ploeg de laatste maanden ook niet mee”, gaat hij verder. “De meesten zijn ondertussen aan het terugkeren en dat zal op het veld toch een verschil maken. Ik heb al met de spelers gesproken en ik voel dat iedereen gemotiveerd is om er nog een mooi seizoen van te maken. Tegen mijn spelers ga ik nooit spreken over degradatie of redding. Het seizoen is nog heel lang en er kan nog van alles gebeuren. Er zit heel wat kwaliteit in deze groep en ik denk dat het vooral een mentale kwestie is op dit moment.”

“De komende twee wedstrijden tegen Hooglede en Snaaskerke zijn twee belangrijke partijen. In principe zouden we daartegen zes op zes moeten halen om de aansluiting niet te missen en vooral om de spelers terug vertrouwen te geven. Naast het sportieve aspect, zou ik ook graag de beleving bij de spelers en het publiek terugbrengen. Ik zou weer meer spelers willen aanbrengen van binnen een straal van 20 kilometer. Dat zou ervoor zorgen dat de regionale derby’s terug leven en dat er opnieuw meer volk naar het stadion komt”, besluit de nieuwe trainer. (GD)