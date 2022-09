Nick De groote over zijn eerste weken bij FC Poperinge A (2A): “Staan voor belangrijk tweeluik”

Na vier speeldagen blijft FC Poperinge A ongeslagen. Op het veld van BS Geluveld behaalden de jongens van coach Nick De Groote (35) een gelijkspel, waardoor ze bovenaan in de rangschikking blijven meedraaien. Volgend weekend wacht een belangrijke confrontatie tegen Dottenijs.

“Eigenlijk hadden we even goed met twaalf punten aan de leiding kunnen staan”, sakkert Nick De Groote. “In onze twee laatste wedstrijden, die telkens op een gelijkspel eindigden, creëerden we genoeg kansen om met ruime cijfers te winnen. Als je de kansen niet afmaakt, weet je wat er kan gebeuren. De tegenstander scoort ook één keer op een diefje en daar gaan de drie punten. Als voetballende ploeg hebben we het moeilijk tegen een tegenstander die enkel aan verdedigen denkt en achteraan de boel dichtgooit.”

De Deinzenaar is anders best tevreden over zijn team en zijn nieuwe club. “Na een moeilijk seizoen bij SK Staden ben ik blij dat ik in Poperinge in een club met meer mogelijkheden terechtgekomen ben. Een talentvolle spelerskern, een mooie accommodatie en een ambitieus bestuur. Wat kan een jonge trainer meer verwachten. Uiteraard zijn er nog enkele werkpunten. We hebben nog te veel kansen nodig om een doelpunt te scoren, maar de sfeer is goed en iedereen geeft het beste van zichzelf. Door de brede kern zijn de plaatsjes duur en moet er geknokt worden voor een basisstek.”

Ik ben blij dat ik in een club ben terechtgekomen met meer mogelijkheden

Dottenijs

De roodgelen staan voor een belangrijk tweeluik. Zondag komt Dottenijs op bezoek en de week daarop staat de derby tegen SK Vlamertinge op het programma. “Dottenijs is een stevig elftal, dat enkel tegen leider Nieuwkerke nipt verloor. We zijn gewaarschuwd en zullen top moeten zijn als we de drie punten willen pakken. Het is pas onze tweede wedstrijd in eigen huis. We zullen er alles aan doen om onze supporters een driepunter te schenken. Daarna wacht de partij tegen de buren uit Vlamertinge. Voor mij is dit een wedstrijd als alle andere, maar voor verschillende spelers en onze aanhang is het een match die ze absoluut willen winnen”, aldus De Groote. “Het blijft onze ambitie om het hele seizoen bovenaan mee te draaien. Als we elke maand tien punten pakken, zal dit ongetwijfeld lukken.” (PDC)

Zondag 2 oktober om 15 uur: FC Poperinge A – Dottenijs Sport.