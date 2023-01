Nick De Groote (KFC Poperinge – 2A): “Kan nog een mooi seizoen worden”

Hopelijk zijn de jongens van coach Nick de Groote niet al te stevig doorgezakt tijdens de eindejaarsperiode, want zaterdag wacht hen al een serieuze opdracht op het veld van KVK Avelgem.

Als KFC Poperinge de promotieambities wil waarmaken, is dit een wedstrijd die niet verloren mag worden. “We weten waar we aan toe zijn”, opent coach Nick De Groote. “Op zich ben ik niet ontevreden over onze heenronde, want in de meeste wedstrijden waren we telkens op de afspraak. We brengen verzorgd voetbal en creëren meer dan voldoende kansen. Jammer dat de afwerking soms onder niveau blijft, maar het zou fout zijn om daar te veel op te focussen. Zolang het spelniveau goed blijft, zullen we bovenaan blijven meedraaien.”

De Groote weigert te geloven dat de voorsprong van leider SC Zonnebeke niet meer te overbruggen valt. “We moeten niet te veel kijken naar de andere ploegen en zelf zoveel mogelijk punten pakken. Wij staan met wedstrijden tegen Avelgem, Zwevegem en Dottenijs voor een heel belangrijk drieluik. Na deze partijen zullen we weten waar we staan.”

“Zaterdag zullen mijn spelers op de afspraak moeten zijn, want Avelgem is een stevige ploeg die onder zijn waarde gerangschikt staat. In eigen huis zijn we niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel. Dat zegt meer dan voldoende. Ik wil zo lang mogelijk meedoen voor de prijzen”, gaat De Groote verder. “Ik ken de ambities van het bestuur en ik zal er alles aan doen om die te realiseren. We hebben nog 15 wedstrijden af te werken. Er kan nog van alles gebeuren. Het wordt hoe dan ook nog een leuk en boeiend seizoen.”

(PDC)