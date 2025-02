Nathaniel Lagrou (KDC Ruddervoorde – 2A): “Onnodig verlies”

Staartploeg KSV Pittem remde de opmars van KDC Ruddervoorde af (3-2). Voor trainer Chris Van Den Broucke in eigen dorp een pijnlijk verlies. Wat niet wegneemt dat de nieuwkomer in tweede A de seizoensrevelatie blijft.

Uit bij Pittem klom Ruddervoorde tweemaal op voorsprong. Nathaniel Lagrou (32) opende tien minuten na de rust de score. “We pakten de match heel goed aan”, beweert hij. “Was het halfweg 0-1 voor ons, ging niemand daar iets over zeggen. We begonnen goed aan de tweede helft. Maar kort na onze voorsprong stelde de thuisploeg gelijk.”

Via verdediger Brent Verbrugge verwierf Ruddervoorde een tweede keer bonus. “Zelfde verhaal als na de 0-1”, zucht Lagrou. “Binnen de vijf minuten hingen de bordjes gelijk. Dit keer met een discutabele penalty. We gingen op zoek naar de 2-3. Maar het doelpunt viel aan de overkant. Bij een fase waar we misschien iets te veel wijken. Louis Thorrée mag je niet laten aanleggen. Dat gebeurde wel. Een onnodig verlies. Niemand bij ons had tijdens de match het gevoel dat we konden verliezen. Balbezit, manier van spelen, alles zat goed. Maar met mooi voetbal en veel balbezit win je niet altijd.”

Derde goal

Ruddervoorde liet minstens één punt liggen. “Een ramp is dat niet, we kunnen vrijuit blijven voetballen”, gaat Lagrou verder. “Alles wat we nog pakken, is bonus. Aan de eindronde wordt bij ons niet gedacht. Halen we dat ticket, laten we het natuurlijk niet schieten. In het begin van de competitie was scoren moeilijk. Dat keerde. Bovendien kan bij ons iedereen een goal maken.”

Lagrou nette z’n derde van het seizoen. Hij mist zaterdag de thuismatch tegen Hooglede door een gele strafdag. “Jammer, maar die gele kaart was verdiend”, geeft hij toe. “Ik kwam te laat toen een thuisspeler de bal wegtikte.”

Intussen verlengde Lagrou z’n overeenkomst bij Ruddervoorde. Hij ziet doelman Michiel Decleir (Koekelare), Iwein Catteeuw (Zerkegem) en Mathisse De Croock (D. Brugge) vertrekken. Corneel Bekaert stopt met voetballen. Met Kobe Van Belleghem (Torhout), doelman Matisse De Groote (Kanegem), Maxim Vyncke (D. Brugge) en Hendrik De Winne (Loppem) trok KDC vier nieuwkomers aan. (HF)

Zaterdag 22 februari om 19.30 uur: KDC Ruddervoorde – E. Hooglede.