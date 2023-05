Na beslissing van RC Lauwe nog meer extra stijgers uit eindronde: wellicht mag ook SV Ingelmunster als beste verliezer zich opmaken voor promotie

Op de loting van de eindronde was het al aangekondigd, er zaten een pak extra stijgers aan te komen. Maar daarvoor moest men bij Voetbal Vlaanderen nog de inschrijvingen afwachten, die liepen woensdag 10 mei tot middernacht. In extremis besliste RC Lauwe om van eerste provinciale naar vierde provinciale door te zakken. En dat leidt tot een pak extra stijgers.

Heel wat ploegen beïnvloeden de cascade aan extra promovendi. SV Anzegem gaf eerder al forfait in derde amateur, zakte daardoor bijgevolg naar tweede provinciale, maar gaf snel aan een herstart te nemen in vierde provinciale. Daardoor werden in tweede en derde provinciale een extra plaatsje vacant. KSKV Zwevezele (tweede provinciale) speelde het seizoen netjes uit, maar had ook al aangegeven een doorstart te maken in vierde. Zo komen opnieuw plaatsjes vrij in tweede en derde provinciale. Onlangs gaf ook eersteprovincialer KSV Deerlijk Sp. aan ondanks een vijfde plaats toch liever in vierde opnieuw van start te gaan en gisteren hakte RC Lauwe, dat sportief van eerste naar tweede was gezakt, om financiële reden aan te herbronnen en herstarten.

Zeven stijgers uit derde, acht uit vierde

Concreet betekent dat nu dat er uit de eindronde van tweede provinciale minstens twee ploegen stijgen. De finale halen volstaat, want ook de stek van Deerlijk moet in eerste provinciale ingevuld worden.

Uit derde provinciale promoveren normaal drie ploegen naar tweede, maar dat lijken er nu zelfs zeven te worden. Er moeten vier extra plaatsjes ingenomen worden: SV Anzegem, RC Lauwe, KSKV Zwevezele en dat van de extra promovendus van tweede naar eerste. De drie finales worden dit weekend afgewerkt, maar die lijken sportief al overbodig. Meer zelfs, er komt dus een zevende stijger en dat lijkt SV Ingelmunster te worden. SVI is de beste verliezer uit de eerste ronde (na 90′ stond het tegen Oudenburg 1-1, de andere ploegen verloren in reguliere speeltijd).

In vierde provinciale waren er normaal ook drie ploegen die over gingen. Naast de vier bovenvermelde extra stijgers moet ook het plaatsje van het stoppend SK Roeselare-Daisel B ingenomen worden. Ook daar worden de vier finalewedstrijden eigenlijk overbodig, alle acht teams zullen promoveren. Maar de matchen worden niettemin afgewerkt.