Moeilijk drieluik voor KFC Meulebeke: “Punten pakken tegen toppers”

In tweede provinciale A wordt het een spannende strijd om de titel. Ook voor de eindronde staat de spanning op scherp. Als Oudenburg kampioen speelt, kan KFC Meulebeke naar de eindronde. Naigell Vanfleteren (30) denkt niet dat zal gebeuren, wel dat zijn ploeg scherprechter kan zijn in de titelstrijd.

“In de resterende wedstrijden van de competitie krijgen wij alle titelkandidaten te bekampen”, aldus Naigell Vanfleteren (30), de aanvallende middenvelder die aan zijn eerste seizoen bij de roodbroeken bezig is. “Te beginnen met de inhaalwedstrijd tegen Koekelare. Het zal heel wat beter moeten lopen dan tegen Loppem dat in de degradatiezone zit. Op een zeer slecht veld, het provinciaal voetbal onwaardig, leden we de nederlaag tegen een stug verdedigend elftal. We hadden heel wat doelkansen, maar die werden van de lijn geveegd en ook de lat zat in de weg. Het geluk zat niet aan onze kant.”

Kansen afwerken

“Nu is Koekelare onze tegenstander in de inhaalwedstrijd en we moeten er alles aan doen om de nederlaag naar de vergeethoek te spelen. We wonnen wel de heenwedstrijd tegen die ploeg, maar zij hadden toen heel wat blessureleed. Daarna klommen ze naar de top van de rangschikking. Het is een zeer goede ploeg, die aanvallend sterk is. Onze eigen kansen afwerken, is de boodschap.”

“Daarna zijn Veurne en Oudenburg onze tegenstanders, ook ploegen die titelkandidaat zijn. Je kan dus wel zeggen dat we misschien scherprechter zijn als het om de titel gaat. Wij hebben ook een waterkansje om een eindrondeticket te bemachtigen. We staan tweede in de eerste periode, die werd gewonnen door Oudenburg. Als die ploeg kampioen speelt, maken we een kans in de eindronde.”

“Maar ik vind dat minder belangrijk, want promoveren naar eerste provinciale is voor een ploeg als Meulebeke wat te vroeg, denk ik. We moeten daarvoor nog wat groeien. Nu eerst op een mooie manier het seizoen afsluiten en onze trouwe supporters verwennen met goed voetbal en de drie punten pakken in de resterende wedstrijden tegen toppers”, besluit Naigell Vanfleteren. (WD)

Zaterdag 1 maart om 20 uur: KFC Meulebeke – VV Koekelare A.