Milan Iket is op dreef bij KSV Oostkamp (2de Afdeling A): “Topconditie zo lang mogelijk vasthouden”

De korte verplaatsing naar Cercle Brugge leverde geen oogst op voor de jongens van de Valkaart. Toch blijven ze ook in de hogere reeks serieus van zich afbijten en verloren ze slechts twee duels. Een derde plaats na zeven matchen is een stevige prestatie van het trainersduo Kurt Delaere en Nigel Smith. Afgelopen kampioenschap kroonde KSV Oostkamp zich tot kampioen met een straat voorsprong. Toen al ontpopte doelman Milan Iket zich tot puntenpakker. “Bij een topploeg moet je als keeper pakweg twee cruciale ballen keren en voor de rest attent meevoetballen en alles doorzien. Enkele matchen moest ik toekijken wegens een vervelend letsel. Meteen na mijn wederoptreden kon ik opnieuw uitblinken.”

Thierry Kestremond

“Mijn topconditie hoop ik zo lang mogelijk vol te houden. In die optiek word ik fantastisch gesteund door mijn keeperstrainer Thierry Kestremond. Hij is er altijd voor zijn leerlingen. T1 Kevin Deslypere verhuisde naar hogere reeksen. In zijn plaats kwam de uiterst ervaren Nigel Smith. Hij is een goede vriend van onze eerste in bevel Kurt Delaere, maar tevens een absolute kenner. In de tweede afdeling worden alle foutjes afgestraft, het niveau ligt veel hoger dan in de lagere reeks, maar we blijven ons sterkste wapen hanteren: enthousiasme. Tegen Cercle mochten we aanspraak maken op de halve inzet, maar het dubbeltje viel langs de verkeerde kant. Voor mij persoonlijk hoop ik zo spoedig mogelijk nog eens de nul te houden. Over mijn prestaties ben ik tevreden, al werd ik slechts tegen Harelbeke niet gevloerd. Nummer tien Zelzate is onze volgende opponent in onze thuishaven. Haalbare kaart? Er zit geen enkel zwak broertje in de reeks, anderzijds schrikt niemand ons af. We respecteren alle rivalen en mikken op het behoud.” (JPV)

Zaterdag 22 oktober om 19.30 uur: KSV Oostkamp – KVV Zelzate.