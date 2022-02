Mike Vanoutryve (KWS Houthulst – 2A) wil zware nederlaag doorspoelen: “Onszelf verplicht om thuiswedstrijden te winnen”

Na een zware 5-1 nederlaag op het veld van VV Tielt heeft KWS Houthulst A alsmaar minder zicht op een einrondeticket. Linksachter Mike Vanoutryve heeft na een zoveelste puntenverlies op verplaatsing een duidelijke verklaring waarom het buitenshuis minder loopt.

“We zijn gewend om te spelen op kunstgras, waarbij het spel veel sneller gaat. Buitenshuis moeten we ons dan vaak aanpassen en loopt het minder”, vertelt Mike Vanoutryve. “Al heeft het zeker ook met de mentaliteit te maken waarmee we op verplaatsing de wedstrijd aanvatten.”

Komende zaterdag staat voor de Houthulstnaren een thuiswedstrijd op het programma. Het ontvangt dan KSK Voorwaarts Zwevezele. “Op papier zou dat een haalbare kaart moeten zijn. We zijn het sowieso onszelf verplicht om thuis al onze wedstrijden te winnen. Zeker na het mindere resultaat van afgelopen weekend hebben we wel iets recht te zetten”, gaat de 30-jarige Vanoutryve verder.

Kloofje slaan

“We willen graag een kloofje slaan met de ploegen achter ons. We staan daar met veel ploegen kort op elkaar en we willen zo snel mogelijk de plaats waar we nu staan veiligstellen.”

Op de vraag of KWS Houthulst A nog naar boven mag kijken in het klassement blijft Vanoutryve voorzichtig. “We blijven ambitieus, maar zijn ook realistisch. Als je nu naar de ploegen voor ons kijkt dan weten we dat de kloof steeds groter wordt en dat het dus moeilijk wordt. Maar we zullen elke week ons uiterste best doen om de overwinning binnen te halen en dan zien we wel waar we uiteindelijk zullen stranden.”

Vanoutryve, die net voor de winsterstop geblesseerd uitviel, kijkt intussen op persoonlijk vlak terug op een mooi seizoen met Houthulst. “Net voor de winterstop scheurde ik mijn ligamenten waardoor ik een vijftal weken out was. Voor het overige ben ik best tevreden over mijn seizoen. Zowel over de speelminuten als het niveau dat ik heb gehaald. Daarom heb ik intussen ook beslist om volgend seizoen in Houthulst te blijven”, besluit de dakwerker uit Handzame.

(BP)