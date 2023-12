Midas Catteeuw (KFC Heist – 2A) voetbalt opnieuw pijnloos: “Reservebank was nieuw voor mij”

Toen Midas Catteeuw op 13 maart 2022 slachtoffer werd van gescheurde kruisbanden stond heel Heist in rep en roer. De topscorer had 23 keer raak getroffen in 20 duels en moest acht maanden revalideren. De prijsschutter van KFC Heist is volledig hersteld, maar niet zeker meer van zijn vaste stek.

De kustformatie prijkt op de tweede positie en is opnieuw bezig aan een denderend seizoen. Na 12 op 12 werd T1 Dimitri Delporte ontslagen, nu zwaait Geert Versavel de plak. Midas Catteeuw maakt daar geen punt van. “Een trainer moet je gehoorzamen, wie ook de lakens uitdeelt. Meestal ben ik blessurevrij, al word ik af en toe met een kwaaltje geconfronteerd.”

“Anderzijds moet ik nu meer dan ooit bikkelen om bij de basiself te behoren. Die bank was nieuw voor mij en ik heb er al bijna een broek versleten. Ik voel me goed in Heist en wil zonder problemen de keuze van de coach respecteren. Er kwam in het tussenseizoen een spits van de beloften van Knokke in onze gelederen: Quinten De Cock. Hij scoort aan de lopende band. In onze meest recente partij tegen Eendracht Hooglede nam hij de eerste drie treffers voor zijn rekening.”

“Als je op de tweede plaats staat, mag je even dromen van de titel”

“Nu al een paar weken komen Quinten De Cock en ikzelf samen aan de aftrap in een 3-5-2-systeem. We vinden steeds beter onze draai. Dimitri Delporte was een prima coach, een kind van het huis als het ware. Geert Versavel kent evenzeer het klappen van de zweep. Haarfijn legt hij ons zijn tactische plan uit en zijn oefensessies zijn perfect voorbereid.”

“Als je op de tweede plaats staat, mag je even dromen van de titel. Tot vorige week dacht ik dat leider Male niets meer zou laten liggen. Toch ging onze concurrent met de billen bloot in Diksmuide. Hieruit blijkt nog maar eens dat in onze reeks iedereen van iedereen kan winnen en verliezen. Wij haalden ook maar één op zes in onze vorige verplaatsingen Sint-Kruis en Koekelare.”

Derby

“Nu maken we ons op voor de derby in Lissewege en daarna ontvangen we het herboren Jabbeke. Omstreeks Nieuwjaar zullen we al veel meer weten en zoals de kenners zeggen: in januari en februari valt de competitie in een beslissende plooi.”

(Jean-Pierre Vanheerswynghels)

Zaterdag 9 december om 18 uur: KFC Lissewege A – KFC Heist A.