Met KEVC Beselare – SC Zonnebeke belangrijke derby: “Zonnebeke is de grote favoriet, wij de underdog”

Met KEVC Beselare – SC Zonnebeke staat zaterdagavond een derby op het programma die voor beide ploegen nog van levensbelang is. Voor de Beselarenaars in de strijd om het behoud, voor Zonnebeke in de titelstrijd. Voor trainers Mike Dewitte en Ludovic Sieuw wordt het meteen ook hun laatste derby voor hun huidige club.

Na een 0-1 overwinning op het veld van KSV Moorsele doet KEVC Beselare opnieuw helemaal mee in de strijd om het behoud. “Er is binnen de ploeg zeker voldoende geloof aanwezig dat we ons nog rechtstreeks kunnen redden”, stelt trainer Mike Dewitte. “We hebben de afgelopen drie jaar een heel mooi parcours afgelegd met onze groep. Het zou spijtig zijn om het straks te moeten afsluiten met een degradatie. Als we ons kunnen redden, schrijven we opnieuw geschiedenis voor de club. Nooit eerder speelde Beselare twee jaar op rij in tweede provinciale.”

De 38-jarige coach bereidde zijn team deze week voor op de clash met SC Zonnebeke. “Zij zijn de grote favoriet, wij de underdog. Normaal gezien zal dat kwaliteitsverschil ook op het veld zichtbaar zijn. De huidige trainer van Zonnebeke maakt volgend seizoen de overstap naar KSK Geluwe, de ploeg waar wij momenteel de strijd om het behoud tegen voeren. Voor hem spelen dus dubbele belangen. Bij winst zet hij met Zonnebeke een stap richting titel en helpt hij zijn toekomstige ploeg een stap dichter bij een verlengd verblijf in tweede provinciale.”

Rustige zomer

Dewitte, die aan het eind van het seizoen Beselare vaarwel zegt, heeft momenteel nog steeds geen uitzicht op een nieuwe uitdaging. “Ik ben ook niet op zoek. Het is een bewuste keuze om deze zomer eens volop te genieten en geen voorbereiding te moeten voorzien. Als er dan in oktober een interessant voorstel zou komen, dan zal ik daar zeker over nadenken”, besluit de naar Bavikhove uitgeweken Kortrijkzaan.

Ludovic Sieuw. © VDB

SC Zonnebeke staat na de winst tegen Dottenijs op een gedeelde eerste plaats. “Het belooft een bijzondere spannende titelstrijd te worden, want vier ploegen staan bovenaan binnen een marge van drie punten”, beseft trainer Ludovic Sieuw, die weigert de volgende tegenstander te onderschatten. “Het zou logisch zijn, mochten wij winnen, maar voetbal is geen logica. Ik verwacht een heel moeilijke wedstrijd. Beselare voetbalde tot nu toe 21 punten bij elkaar en daarvan werden er 16 thuis behaald. Daaruit blijkt dus dat het een te duchten thuisreputatie heeft. Ook het kleine veld speelt in hun voordeel en de ploeg heeft vooral ook punten nodig in de strijd om het behoud. Beselare zal er hard voor vechten. Na onze overwinning van zondag mogen we niet denken dat we er opnieuw staan. De tegenstander onderschatten, is het slechtste wat we kunnen doen. We zullen er moeten staan vanaf de eerste minuut en spelen met de mentaliteit van tegen Dottenijs. Trouwens, in alle resterende wedstrijden zullen we als een hecht blok moeten aantreden. We moeten naar niemand kijken, we hebben alles in eigen handen. We mogen misschien wel dromen van de titel, maar wedstrijden zoals tegen Beselare mogen we zeker niet onderschatten.” (BP/NVZ)