Maxim Larangé (KSV Veurne):“Nu verplaatsing naar dé te kloppen ploeg”

KSV Veurne blijft uitstekend op dreef. Het won nu ook thuis van Beernem en staat na de recente 9 op 9 plots alleen aan kop. Waar eindigt dit? We vroegen het aan sterkhouder Maxim Larangé.

“Als je bovenaan staat, heb je af en toe wel eens het geluk aan je zijde. Ook tegen Beernem was dat enigszins wel het geval”, glimlacht Maxim Larangé. “Maar het is goed dat we thuis nog eens konden aanknopen met een overwinning, want dit seizoen scoren we vreemd genoeg makkelijker op verplaatsing dan in eigen huis.”

Door de nederlaag van Club Roeselare komt KSV Veurne nu alleen aan kop. Onverhoopt voor een club die nog maar twee seizoenen geleden promoveerde en nu dus bezig is aan het eerste volledige seizoen in tweede provinciale. “We zullen wel zien waar dit succesverhaal eindigt”, knipoogt de 31-jarige Veurnenaar. “Deze groep hangt goed aan elkaar. We zijn één bende vrienden en dat zie je ook op het veld en aan de resultaten.”

De beste verdediging

“Het is niet voor niets dat we nog maar één keer verloren hebben. Bovendien hebben we de beste verdediging van de reeks en we scoren ook week na week vlotter en vlotter. Het ziet er dus goed uit, maar de ambities bijstellen, vind ik dan ook weer niet meteen nodig. We zullen wel zien waar het schip strandt, zoals de meesten dat zeggen”, antwoordt de centrale verdediger diplomatisch.

Maxim is intussen bezig aan zijn derde seizoen bij KSV Veurne. “En ik heb het hier nog steeds enorm naar mijn zin. Ik zit hier goed en ik blijf hier de komende jaren ook graag aan de slag, maar ik heb nog niets beslist. Over mijn persoonlijke prestaties van dit seizoen ben ik gematigd tevreden, maar ik weet van mezelf dat ik nog een hoger niveau kan halen. Zoals bij de meesten duurt het door de lange periode zonder voetbal misschien iets langer om het niveau van vroeger te halen, maar ik kom er wel.”

Onder waarde geklasseerd

Komend weekend maakt Veurne de lastige verplaatsing richting Kortemark, dat in de middenmoot staat en zo voorlopig wat onder de verwachtingen blijft. “Kortemark staat onder zijn waarde geklasseerd en ik denk dat zij dit seizoen eigenlijk dé te kloppen ploeg zijn. We zullen dus sowieso moeten opletten, temeer omdat ze waarschijnlijk de 1-3-nederlaag van vorig seizoen tegen ons nog niet vergeten zullen zijn. Ze hebben nog een rekening openstaan tegen ons”, besluit de teamleider bij Bpost. (SB)

Zaterdag 11 december om 19.30 uur: SVD Kortemark – KSV Veurne.