Maxim Coffyn grijpt kans bij SC Zonnebeke (2A): “We hebben de beste verdediging van de reeks”

SC Zonnebeke staat na zes speeldagen op een gedeelde derde plaats. Vorig weekend werd met 2-4 gewonnen in de derby tegen BS Geluveld. Ondanks de mooie winstcijfers, had doelman Maxim Coffyn toch een belangrijk aandeel in de winst met enkele belangrijke tussenkomsten.

“Ik heb mijn werk als doelman gedaan, maar het voelt altijd goed aan als dat geapprecieerd wordt”, vertelt de 24-jarige Ieperling, die overkwam van KVK Westhoek. “In Ieper was ik nooit eerste doelman en ik was op een leeftijd gekomen dat ik ervaring wilde opdoen en tussen de palen wilde staan. In Ieper was dat niet mogelijk. Ik wilde weten waar ik stond en ben heel blij dat ik in Zonnebeke honderd procent eerste keeper ben geworden en me verder kan ontwikkelen.”

Verdediging

“Ik voel me hier uitstekend. De sfeer in de ploeg is prima en als doelman geniet ik het vertrouwen. Niet alleen van de ploegmaats, maar ook van het bestuur. Voor de ploegmaats is het ook makkelijker als ze op de doelman kunnen vertrouwen en voor mezelf gaat het beter en beter omdat ik met een goede verdediging voor me sta. Dat wordt bewezen door de amper vier tegendoelpunten in zes wedstrijden. Daarmee hebben we de beste verdediging van de reeks. Op de eerste wedstrijd na hebben we niet meer verloren. Het is mijn overtuiging dat we nog beter kunnen en dat we nog niet op ons sterkst staan. Het is onze ambitie om zeker de top vijf te halen en als het even kan onze plaats in eerste provinciale te heroveren. Zondag moeten we tegen KSK Geluwe weer voluit voor de zege gaan. Als doelman wil ik daar mijn steentje toe bijdragen.” (NVZ)

Zondag 16 oktober om 15 uur: SC Zonnebeke – KSK Geluwe.