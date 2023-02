Matthias Cottenier beklaagt zijn overstap naar SV Moorsele niet: “Al bijgetekend voor volgend seizoen”

Nadat Moorsele vorige week aan huis tegen het bedreigde Beveren-Leie niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel, trekken de roodhemden van T1 Kevin Vandecasteele zondag naar promovendus Moorslede, die het met een voorlopige vierde plaats uitstekend doet.

Moorsele, die de voorbije seizoenen altijd meedeed voor de prijzen, moet zich voorlopig met een bescheiden tiende plaats tevreden stellen. “We blijven inderdaad onder de verwachtingen”, geeft de 20-jarige Matthias Cottenier toe. “Uiteraard hadden we er meer van verwacht. Maar we kregen ook al ruimschoots ons deel van de pech. Een prijs zit er voor ons niet meer in. We doen er zelfs nog best aan binnen de kortste tijd punten te sprokkelen zodat we niet in de problemen geraken. Het zou ons goed uitkomen als we er zouden in slagen een reeks neer te zetten. Zelf ben ik aan mijn eerste seizoen bezig bij Moorsele. Voorheen was ik aan de slag bij de beloften van Gullegem. Meer zat er bij Gullegem allicht niet in. Om meer speelkansen te krijgen en te groeien als voetballer heb ik dit seizoen voor Moorsele gekozen. Ik heb het me nog steeds niet beklaagd en heb zelfs al bijgetekend voor volgend seizoen. Met de versterkingen die Moorsele reeds binnenhaalde, moeten we volgend seizoen kunnen meedoen voor de prijzen”, besluit Matthias Cottenier.