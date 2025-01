Mathias Piceu bezig aan laatste seizoen bij Eendracht Hooglede: “Stoppen op hoogtepunt”

Eendracht Hooglede heeft hun ongeslagen reeks kunnen uitbreiden tot acht wedstrijden na een 2-2 gelijkspel op VV Koekelare A. Hooglede blijft bovendien aan de leiding in de tweede periode en ze kunnen dit weekend met een beetje geluk de periodetitel binnenhalen.

“Na vijf opeenvolgende overwinningen was het gelijkspel een juiste uitslag”, verklaart Mathias Piceu, bezig aan zijn vijfde en laatste seizoen bij Eendracht. Na een desastreuze start met slechts één zege uit de eerste zeven competitiewedstrijden is Hooglede ondertussen opgeklommen naar een gedeelde derde plaats. “Het verschil met de eerste weken is groot. We hadden veel last van blessures en schorsingen, en nu staan we compleet. Onze bank is evenwaardig aan de elf spelers die starten, dat maakt natuurlijk een verschil. Bovendien moet iedereen voor zijn plaats spelen waardoor er veel gretiger getraind wordt.” Het gevolg is dat Hooglede met 20 op 24 netjes aan de leiding staat in de tweede periode. Bij winst op Eernegem zaterdagavond en puntenverlies van VV Koekelare A, is het eindrondeticket binnen. “We zullen uiteraard heel gemotiveerd aan de aftrap verschijnen en opnieuw vol voor de drie punten gaan. In de heenronde speelden we gelijk tegen Eernegem en ik vond ze toen een van de betere ploegen waartegen we gespeeld hebben. Voor het seizoen was de ambitie om voor promotie te gaan. Als we een eindrondeticket bemachtigen is de helft van het werk al gedaan. Dat kan snel gaan via de tweede periode.” Ook in het klassement liggen er nog mogelijkheden, want de kloof met leider Oudenburg bedraagt slechts zes punten.

Afscheid

“Over een eventuele titel wordt er nog niet gesproken, maar het kan opeens rap gaan. We moeten sowieso nog spelen tegen de ploegen die boven ons staan, maar we zijn zeker niet de favoriet. Het is sowieso een reeks waarin er van alles kan gebeuren.” Voor Piceu zou het alvast een mooi afscheid zijn, hij stopt ermee na dit seizoen. “Ik wil stoppen op een hoogtepunt: momenteel speel ik nog alles. Hooglede in vijf jaar tijd van derde naar eerste provinciale brengen zou een schitterend afscheid zijn.” (JT)

Zaterdag 25 januari om 20.30 uur: SK Eernegem A – Eendracht Hooglede