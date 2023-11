Masselus (Jong Male VV 2A) sterke vervanger van Vanhee

Toen Vittor Masselus nog eerste keeper was, wist hij als een van de eersten dat Cedric Vanhee van Zedelgem naar de Brieversweg zou verhuizen. Hij bleef er rustig bij: “Een topploeg heeft twee ballenpakkers nodig.” Dat blijkt nu wel.

In het vorige kampioenschap kon Masselus nooit de concurrentie met Vanhee aangaan: “Mijn achillespees scheurde volledig af. Het duurde zes maanden vooraleer ik mijn eerste stappen kon zetten. Pas na nog eens twee maanden mocht ik voorzichtig beginnen sporten.”

“De voorbereiding voor dit seizoen kon ik volledig meedoen, ik voelde niets meer. Maar welke vooruitzichten had ik, met zo’n kanjer voor mij? Bovendien koos onze coach ervoor om geen reservedoelman op de bank te zetten. Voorzitter Guido Vandille praatte op mij in tot ik besloot toch te blijven.”

Tweemaal foutloos

“Toen bleek dat de handblessure van mijn concurrent erger was dan gevreesd: Cedric had een breuk. Mijn tijd was gekomen. Thuis tegen Jabbeke kon ik een paar cruciale ballen pakken. Op bezoek bij het gevaarlijke Koekelare presteerde ik ook foutloos. Ik zit nu wel een beetje met een dubbel gevoel: het is heerlijk weer belangrijk te kunnen zijn, maar natuurlijk wens ik een prachtige collega als Cedric geen blessure toe – hij is trouwens na elke match de eerste om mij te komen gelukwensen.”

“De eerstvolgende wedstrijd is van enorm belang. Houthulst komt op bezoek en bij winst halen wij het eerste eindrondeticket binnen. Winnen we niet, dan zijn we afhankelijk van onze dichtste rivaal, Heist.”

“Nu, het loopt momenteel als een sneltrein bij ons: 23 op 27! Dat is dankzij de spelersgroep, de staf, het bestuur, de medewerkers en alle fantastische supporters. Wat mezelf betreft, ik wil iedere twijfelaar in de ogen kijken: ik kan mijn mannetje staan in tweede provinciale. Waarschijnlijk blijf ik tot aan de winterstop aan zet, maar ik wens mijn maatje Cedric toch een spoedig herstel, hoor.”

(JPV)

Zondag 5 november om 15 uur: Jong Male VV – K Woudsport Houthulst A.