Martijn Minne (BS Geluveld – 2A): “We hebben voldoende kwaliteit”

Promovendus BS Geluveld verloor voor het eerst in tweede provinciale. Het ging met 4-0 onderuit op bezoek bij VCK Zwevegem Sport.

“Een terechte nederlaag”, aldus Martijn Minne. “In het eerste halfuur konden we nog goed standhouden. Maar Zwevegem bleek uiteindelijk toch een maatje te groot voor ons.” Zo start blauw-geel met vier op negen aan de competitie. “Beter dan verwacht”, volgens de verdedigende middenvelder. “We staan zo halfweg het klassement. Uiteindelijk ook een positie die we op het einde van het seizoen ambiëren.” Komende zondag ontvangt Geluveld KFC Poperinge, die dit seizoen nog niet verloor. “Het zal ongetwijfeld een moeilijke wedstrijd voor ons worden. We moeten proberen te profiteren van ons thuisvoordeel. We zijn niet op voorhand al verloren. Elke wedstrijd moet gespeeld worden.”

Ervaren kern

Minne, die in het verleden enkele jaren in tweede provinciale speelde, schrikt niet van het niveau in de reeks. “Er zijn heel wat jongens bij ons die al in tweede provinciale hebben gespeeld. We hebben een iets oudere, meer ervaren kern. Wat me opvalt, is dat we in vergelijking met lagere reeksen nu op mooiere velden kunnen spelen. We mogen absoluut niet klagen over de reeks van dit seizoen. Er zitten veel mooie affiches en derby’s in.” De 32-jarige projectleider is ervan overtuigd dat de doelstelling die aan het begin van het seizoen werd gesteld haalbaar is. “We hebben als doel gesteld om dit seizoen op geen enkel ogenblik in de problemen te komen. We hebben de kern om halfweg mee te draaien, maar dan zal het belangrijk zijn om er te staan in de wedstrijden tegen onze rechtstreekse concurrenten.” (BP)

Zondag 25 september om 15 uur: BS Geluveld – KFC Poperinge A