Marijn Bentein hoopt eens reeks te kunnen neerzetten met KFC Poperinge A

KFC Poperinge A begon wervelend aan het tweede luik van de competitie. Twee weken geleden waren de jongens duidelijk beter dan VK Avelgem, dat in eigen huis met 0-4 cijfers de boot inging. Dat liet het beste vermoeden voor de moeilijke thuiswedstrijd tegen Zwevegem Sport, maar alweer slaagden de rood-gelen er vorig weekend niet in om te bevestigen.

“Het is het verhaal van het hele seizoen”, opent een duidelijk ontgoochelde Marijn Bentein (31). “Het lukt ons niet om eens een reeksje neer te zetten. We brengen goed en verzorgd voetbal, maar we acteren veel te wisselvallig. Op die manier slagen we er niet in om onze achterstand op de leider te verkleinen. Tien ploegen hangen heel dicht bij elkaar en zullen wellicht strijden voor een eindrondeticket. Het is een geruststelling dat geen enkele ploeg echt beter is dan wij, maar het is hoog tijd om eens enkele wedstrijden na elkaar te winnen.”

Meer tijd met gezin

Marijn Bentein, die vele jaren in de nationale reeksen speelde, is aan zijn laatste seizoen als voetballer bezig. “Ik ben ondertussen al 14 jaar intensief bezig met voetbal. Elke week twee tot drie trainingen en in het weekend een wedstrijd. Ik wil heel graag wat meer tijd doorbrengen met mijn gezin en misschien ook ruimte maken voor een nieuwe hobby.”

“Ik hoopte mijn carrière af te sluiten met een titel, maar ik vrees dat het moeilijk wordt”, gaat Bentein verder. “In die zin ben ik toch wel wat ontgoocheld in onze prestaties. Zaterdagavond staat alweer een moeilijk opdracht op ons programma. Een verplaatsing naar Dottenijs is nooit een sinecure. We hoeven echter van niemand bang te zijn en moeten voluit onze kans gaan.”

Voorbereiding volgend seizoen

Ondertussen zijn ze in de bestuurskamer druk bezig met de voorbereiding van volgend seizoen. “De gesprekken met Nick De Groote gaan de goede kant uit”, aldus voorzitter Kristof Lobeau. “Elie Wade, die momenteel het beloftenteam onder zijn hoede heeft, wordt T2. Op deze manier verzekeren we opnieuw de link tussen de beloften en de fanionploeg en dat vinden we heel belangrijk.” (PDC)

Zaterdag 21 januari om 19 uur: Dottenijs Sport – KFC Poperinge A.