Ludovic Sieuw volgend seizoen nieuwe trainer van SK Geluwe (2A): “Beter doen wat transfers betreft”

Ludovic Sieuw wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van tweedeprovincialer SK Geluwe. Momenteel is hij aan de slag bij reeksgenoot en leider SC Zonnebeke. Trainer Philippe Brutsaert zal volgend seizoen binnen de Franstalige voetbalbond een nieuwe kans als scout aangrijpen.

“Hij ziet daarin een unieke kans”, vertelt voorzitter Kevin Vermont. “Philippe zou volgend seizoen meer niet dan wel aanwezig zijn en ging mee op zoek naar een opvolger. Hij belde Ludovic Sieuw zelf op en ik nam dan contact op. Vorig seizoen hadden we al eens met hem gesproken en ik had er toen direct een heel goed gevoel bij. Nu kwamen we redelijk vlug tot een akkoord. Ludovic is iemand met een redelijk groot netwerk en dat is belangrijk naar transfers toe, want op dat vlak willen we beter doen dan de afgelopen twee jaar.”

“We willen van SK Geluwe weer een te duchten tegenstander maken. Belangrijk is ook dat onze toekomstige trainer wil werken in combinatie met de jeugd. Hij is zeer correct en direct. Bovendien perfect tweetalig wat voor ons met enkele Franstaligen wel belangrijk is. Op dat vlak streven we naar een goed evenwicht.”

Trainer Ludovic Sieuw neemt Florian Petitprez, Florian Heyte, Valentin Bonini en Tommy Knockaert mee. Ook verdediger Kenneth Garreyn is nieuw. Hij woont in Geluwe en speelt voor FC Poperinge. Terug van weggeweest is Martijn Minne (33) van BS Geluveld.

Zes vertrekkers

Ook doelman Daymon Debeir (20) van reeksgenoot SK Westrozebeke komt. Hij speelde nog voor Koksijde, De Panne en SV Wevelgem City. Dylan Herman, Svenja Vanelslander en Anton Vandamme vertrekken allemaal naar reeksgenoot EVC Beselare. Dries en Niels Demyttenaere tekenden voor SK Nieuwkerke. Thijs Vanhove draagt volgend seizoen het shirt van Racing Lauwe.

Aanvoerder Mathias Brutsaert, broers Amoury en Valentin Rodriguez Da Silva, Kenneth Neve, Tom Denorme, Arno Boussy, doelman Thomas Deblaere, Robin Lesage en de jongeren Victor Caveye, Marten Braeckevelt, Rune Brulez, Arno Vanassche, Maarten Staelens Maxim Devos en Jef Accou tekenden allemaal bij.

Wegens rood in de thuismatch tegen SC Zonnebeke is trainer Philippe Brutsaert twee wedstrijden geschorst. Zondag komt SV Moorsele op bezoek, met in hun rangen Bjarne Vanderstraeten en Gaëtan Deneve, twee ex-spelers van SK Geluwe.

Zondag 22 januari om 14.30 uur: SK Geluwe – S V Moorsele A.