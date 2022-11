Ludovic Sieuw stopt eind dit seizoen als trainer van SC Zonnebeke

Op het einde van het seizoen stopt Ludovic Sieuw als trainer van tweedeprovincialer SC Zonnebeke. “Zowel T1 Ludovic Sieuw als de sportieve cel van SC Zonnebeke hebben na een goed gesprek en in de beste verstandhouding aangegeven om op het einde van het lopend seizoen, de samenwerking stop te zetten.”

“De club wenst Ludovic uitdrukkelijk te bedanken voor de samenwerking de afgelopen vijf seizoenen en voor het knappe parcours dat hij met onze club heeft afgelegd. Wij wensen Ludovic veel succes toe met zijn verdere carrière”, aldus woordvoerder Jozef Vangheluwe van SC Zonnebeke.

Afscheid met titel?

SC Zonnebeke gaat per direct op zoek naar een nieuwe T1 voor komend seizoen. Kandidaturen kunnen opgestuurd worden naar Jozef Vangheluwe via info@sc-zonnebeke.be.

“Het was geen gemakkelijke beslissing”, stelt Ludovic Sieuw. “Na vijf mooie jaren zal het inderdaad voor beide partijen tijd zijn voor iets nieuws. Hopelijk wordt het straks een afscheid met een titel.”

Eerste periodetitel

In de voorbije vijf jaar bracht Ludovic SC Zonnebeke via de eindronde voor het eerst in zijn geschiedenis naar eerste provinciale. Na degradatie vorig jaar staat de ploeg nu eerste in 2de provinciale A en pakte ook de eerste periodetitel.