Ludovic Sieuw (SC Zonnebeke – 2A): “We geven ons niet gewonnen”

Na de 1-2-nederlaag op eigen veld tegen SV Moorslede is SC Zonnebeke leider af in tweede provinciale A. De Zonnebekenaars volgen nu op één punt van leider Dottenijs Sport. “Heel pijnlijk om in de laatste seconden van de wedstrijd nog die tweede tegentreffer te slikken”, blikt trainer Ludovic Sieuw terug op de derby. “Eerlijkheidshalve moet ik wel toegeven dat Moorslede de overwinning niet gestolen heeft.”

In de laatste drie wedstrijden behaalde SC Zonnebeke slechts één punt. Ook tegen SK Nieuwkerke werd met één doelpunt verschil verloren en in Westrozebeke kwam het niet verder dan een gelijkspel.

“We moeten toegeven dat het na de winterstop wat minder gaat”, beseft de trainer. “Wat de reden is, is moeilijk te omschrijven, want iedereen blijft gemotiveerd. Na Nieuwjaar is er mijns inziens door blessures en afwezigheden te weinig concurrentie. Daarbij zijn wij een ploeg die jeugdspelers inschakelt, in tegenstelling tot andere ploegen in onze reeks. We geven ons echter nog niet gewonnen. Het kan vlug veranderen. Drie weken geleden stonden we nog ruim aan de leiding, en nu moeten we Dottenijs laten voorgaan. We moeten wel dringend opnieuw punten pakken, want de kloof mag niet groter worden.”

Geschiedenis

“Enkele weken geleden werd nog een debat georganiseerd met ploegen uit onze reeks en toen waren er slechts twee clubs die aangaven dat wij kampioen zouden worden: wijzelf en Moorslede. Dat moet ons motiveren om te bewijzen dat we het wél kunnen. De spelers en ikzelf zijn ervan overtuigd dat het spannend zal blijven tot de laatste wedstrijd. We kunnen in Zonnebeke geschiedenis schrijven, want sinds mensenheugenis is men geen kampioen meer geweest. Het zou voor mij meteen ook een mooie afsluiter zijn van een heel mooie sportieve periode.” (NVZ)