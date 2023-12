Livio Proot krijgt alle vertrouwen als T1 bij Eendracht De Haan:We gaan ervoor met al onze krachten”

Na het vertrek van meubelstuk en aimabele hoofdcoach Kris Brackx mocht zijn trouwe assistent Livio Proot de fakkel ad interim overnemen. Vervolgens werd Dimitri Delporte, oud-speler en kenner van het huis, aangesteld als eerste in bevel. Livio Proot keerde terug naar zijn rol in de schaduw.

Net voor de winterstop meldde Dimitri Delporte dat hij vanaf het begin van volgend kampioenschap hoofdcoach zou worden in Oost-Vlaanderen, bij FC Kleit, dat uitkomt in eerste provinciale. De T1 en het bestuur besloten meteen de samenwerking te beëindigen. Lang duurde de zoektocht niet naar een nieuwe sportieve leider. De altijd keihard in de schaduw zwoegende Livio Proot krijgt het vertrouwen voor de rest van het huidige seizoen maar ook, weliswaar na een evaluatie, voor langere termijn.

Ex-ploeg KWS Oudenburg

Livio Proot voetbalde bij Oudenburg, Club Brugge en KV Oostende. Daarna volgden Gistel, Oudenburg en HO Oostende. Eernegem, Spermalie en De Haan waren zijn laatste uitdagingen tussen de krijtlijnen. Wegens hielproblemen opteerde hij voor een carrière als trainer en startte als T2 bij De Haan, onder de vleugels van Kris Brackx. Hij liet het volgende noteren: “Enerzijds kan Kris heel overtuigend zijn, anderzijds kan ik moeilijk neen zeggen tegen iemand die op mij beroep doet.”

Met Livio Proot kiest De Haan voor een voetbalkenner, die uitblonk op hoog niveau maar geremd werd door blessurelast. Hij kent de vereniging door en door, de spelersgroep uit zich vol lof over hem. In een oefenmatch in Dudzele, op 2 januari, begint het grote werk voor Livio. Daarna volgt het competitietreffen thuis tegen het herboren KSV Jabbeke. De eerste verplaatsing brengt Livio Proot naar zijn ex-ploeg KWS Oudenburg. Op 21 januari komt leider Jong Male op bezoek. De start kan alvast tellen voor de nieuwe T1, dat de Haantjes van positie 15 naar hogere regionen hoopt te loodsen. Zijn repliek is kort en bondig: “We gaan ervoor met al onze krachten.” (JPV)