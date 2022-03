Leider KSV Veurne (2A) met dubbeldekker richting topper in Varsenare: “Prachtseizoen verzilveren met de titel”

Een thuisnederlaag tegen Jabbeke maakte een einde aan de indrukwekkende reeks van KSV Veurne. Met de absolute topper in Varsenare in het vooruitzicht, komt dit verlies natuurlijk ongelegen, maar Veurne trekt toch met veel vertrouwen (en een volle bus) naar Varsenare.

“Een nederlaag komt altijd ongelegen en dat dit nu net voor de topper tegen Varsenare is, verandert daar niets aan”, klinkt het bij tweede doelman Kiany Saelens. “Dit is echter geen reden om aan onszelf te twijfelen. Integendeel, we mogen trots zijn op onze 30 op 30.”

Veurne heeft 4 punten voorsprong op leider Varsenare, waardoor het duel van zaterdag dus wel eens doorslaggevend zou kunnen zijn. “Niet alleen het resultaat is van belang, maar vooral ook het gevoel waarmee je de laatste zeven matchen in kan gaan. In de heenronde wonnen we met 3-0-cijfers na drie prachtige goals, dus ze zullen uit zijn op revanche.”

Meereizende supporters

Groen-geel zal gesteund worden door heel wat meereizende supporters. “Voor de harde kern werd er al voor elke verplaatsing een minibusje voorzien. Van die harde kern kwam het initiatief om een bus in te leggen voor de topper, maar dankzij de vele inschrijvingen schakelden we al snel over op een dubbeldekker.”

Veurne werd niet bij de titelfavorieten gerekend, maar staat nu al weken aan kop. “We hadden dit nooit durven dromen, maar nu we daar staan, willen we ons prachtseizoen ook verzilveren met de titel”, aldus de 24-jarige Veurnenaar. “Ik moet dit seizoen vanop de bank toekijken, maar als het nodig is, zal ik ook klaarstaan om de ploeg te helpen. Ik heb trouwens al bijgetekend voor volgend seizoen en begin dan aan mijn 19de jaar bij Veurne.” (SB)

Zaterdag 12 maart om 19.30 uur: FC Varsenare – KSV Veurne.