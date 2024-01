Leegloop bij RFC Lissewege A, ploeg maakt volgend seizoen doorstart in vierde provinciale: “Bikkelharde kettingreactie”

Woensdag 17 januari jongstleden: het bestuur van RFC Lissewege komt in spoedberaad bijeen en stelt vast dat er nauwelijks nog ervaren spelers overblijven. T1 Jenko Borrizee en voorzitter Johan Dauwens steken hun zware ontgoocheling niet weg. Onder hun leiding is de Vaartploeg uitgegroeid tot een stevige tweede provinciale vereniging. Daar komt nu een einde aan.

Op donderdag 18 januari werd de training afgelast en kregen de spelers een serieuze mededeling voorgeschoteld. Vermits quasi alle gelouterde spelers stoppen of andere oorden opzoeken, zal RFC Lissewege vrijwillig degraderen naar vierde provinciale. Met pijn in het hart geeft T1 Jenko Borrizee tekst en uitleg. “Al langer wist ik dat sommige jongens hadden besloten na dit seizoen de schoenen aan de haak te hangen. Hoe verder het kalenderjaar vorderde, hoe ongeruster ik werd want er zouden ook nog spelers andere oorden opzoeken.”

“Het begon met Dieter Maenhout die ons meedeelde dat hij naar Wenduine zou trekken. In zijn kielzog volgden kapitein Redgy Sypré, Damon Amys en Simon Vandewalle. Andere kernleden werden ongerust. Quinten Staute en Mane Kaca zetten hun voetbalpassie verder in Bredene. Dan zijn er nog Jens Meert, Gino Braems en Christof Claeyssens die stoppen. Dat zijn negen vaste waarden hé!”

Talentrijke jeugdige elementen

“Al twaalf jaar ben ik hoofdtrainer: samen met professionele medewerkers bracht ik het geheel naar tweede provinciale. Nu blijkt al dat werk voor niets te zijn. Volop was ik bezig met enkele toonaangevende transfers. Die kanjers toonden zich bereid hun lot aan ons te verbinden. Maar toen ze al die namen van vertrekkers hoorden, haakten ze af. Wat blijft er nu over? Enkele talentrijke jeugdige elementen. Als we in tweede provinciale blijven, krijgen we elke week een pak op onze broek. Dat is voor niemand leefbaar. Dus gaan we met een jeugdig geheel hervatten in de laagste reeks. Met nieuwjaar hebben we al algemeen forfait gegeven met onze B-ploeg, maar sommige van die kernleden trainen nog mee met ons. Zelf moet ik alles laten bezinken. Ik weet echt niet wat ik zal doen. Clichématig zal ik maar stellen dat ik voor alles open sta. Ik vertoef immers zo graag op het veld.”

“Momenteel prijken we op een gedeelde derde stek, er zijn nog twaalf matchen te gaan. De voltallige groep heeft mijzelf en onze voorzitter beloofd alles op alles te zetten om de eindronde te betwisten. Laten wij ons maar daarmee troosten. We zijn hoe dan ook het slachtoffer van een bikkelharde kettingreactie.” (JPV)