Leander Baele is trainer en speler bij Daring Brugge (2A)

Leander Baele telt amper 19 lentes en is daarmee ongetwijfeld een van de jongste jeugdoefenmeesters in onze provincie. Zijn leerlingen (U12) zijn amper een paar jaar jonger dan hun coach. Leander krijgt lof van de jeugdverantwoordelijken Preben Verbandt en Mario Matthys.

Op vrijdag 19 januari organiseerde de beheerraad van Daring Brugge een nieuwjaarsreceptie voor leden, sympathisanten, sponsors en plaatselijke politici. Voorzitter Wim Vandycke verscheen volledig uitgedost op het podium, inclusief vlinderdas. Hij opende zijn speech met een allusie naar zijn strikje: “Dit is mijn manier om het zo succesvolle jaar 2023 af te sluiten. We promoveerden voor het eerst in de geschiedenis naar tweede provinciale en de jeugdwerking groeit en bloeit in alle gelederen.”

Leander Baele was één en al oor. Na de geplogenheden zetten we ons buiten voor een babbel. “Ik telde zeven lentes toen ik hier probeerde te voetballen. Na een paar toertjes was ik al serieus moe maar toch beet ik door. Elk jaar groeide ik mee door en afgelopen kampioenschap fungeerde ik als kapitein bij de lichting U21.”

vaste oefenmeester

“Omstreeks mijn 18 jaar hielp ik al eens mee in tornooitjes en ik stelde vast dat het begeleiden van die kleine pagadders me wel beviel. Van het een kwam het ander en bij aanvang van het kampioenschap mocht ik aantreden als vaste oefenmeester van de lichting U8. Dan volgde een reorganisatie en ik kreeg een relatief moeilijke groep onder mijn hoede: U12. Ondanks mijn jeugdige leeftijd heb ik niet de minste moeite om de orde te handhaven. Wel bereid ik mijn oefensessies altijd optimaal voor”, vertelt hij.

zwarte sneeuw zien

“Als trainer gaat het me momenteel voor de wind. Als speler zie ik momenteel een beetje zwarte sneeuw. Al sinds het begin van het kampioenschap sukkel ik met mijn lies. In februari zal ik hervatten en ik hoop dat het leed voorbij zal zijn. Alle mogelijkheden liggen dus nog open: als trainer en als speler. Als ik mijn grote voorbeeld mag citeren, dan wijs ik naar Kenneth Claes, de trainer van de bijzondere beloften: een sublieme coach en voetballer. Meestal ga ik samen met hem naar de eerste ploeg kijken.” (JPV)

