Larsen T’Jonck wordt serieus gemist bij KSV Jabbeke A (2A): “In polepositie de terugronde starten”

Op bezoek bij de leiders uit Veurne wist Jabbeke de nederlaag niet te vermijden. Kleppers als Maxim Stellamans en Larsen T’Jonck konden niet aantreden wegens blessure. Geen enkel team kan de afwezigheid van dergelijke sterkhouders opvangen.

Larsen T’Jonck is aan zijn derde competitie bezig in Jabbeke. Vaak voetbalde hij in hogere reeksen maar nu koos hij voor een ambitieus geheel dichter bij huis.

“Als je op tram drie zit wil je lichaam vaak wat rust. De oefensessies verteer ik zonder moeite maar nadien koester ik me graag in huiselijke kring. In Ichtegem, Oostende en Torhout doorliep ik de jeugdrangen. In Eernegem proefde ik van de eerste ploeg en toen ik 22 jaar werd stevende ik naar Kortemark. Daar stopte het verhaal na acht jaar, de vereniging nam een doorstart in vierde provinciale. Jabbeke werd mijn volgende uitdaging. Voorzitter Chris Bourgois heeft het altijd over het familiale karakter van zijn vereniging. Hij mag dat met trots verkondigen: hier wordt iedereen in de armen gesloten”, vertelt Larsen.

Top vijf

“Zonder afbreuk te doen aan de verdiensten van om het even wie kan ik toch stellen dat de huidige coach Bart Van Hecke een serieuze meerwaarde biedt. Zijn gelouterde assistent Danny Deputter is een kind van het huis. Samen kunnen ze ons binnen de top vijf loodsen. We verloren in Veurne: toch wil ik dit duel overdoen als we op volle sterkte staan. De week voordien stootten we wel Meulebeke van de leiderspositie, hé. Na de eerstvolgende thuismatch tegen nummer vijf Ingelmunster moeten we nog twee keer op verplaatsing voor Nieuwjaar: naar Oudenburg en naar Daring Brugge. Ingelmunster en Oudenburg mikken net als wij op de top vijf, de nacompetitie dus. De Bruggelingen hopen op de redding. Daar op het Tempelhof zit volgens mij toch serieus wat talent verscholen. We moeten alles op alles zetten om in polepositie de terugronde aan te vatten. T1 Bart Van Hecke beschikt over een Uefa A-diploma, dat zie je aan alles. Een eindronde halen zou ik een fantastisch resultaat vinden.” (JPV)

Zondag 1 december om 14.30 uur: KSV Jabbeke A – SV Ingelmunster A.