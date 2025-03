KWS Oudenburg (2A) in laatste rechte lijn richting titel

Als KWS Oudenburg nog vijf keer wint, is de titel binnen. Dan keert blauw-wit, precies zestig jaar na de vorige keer, terug naar eerste provinciale. Voorzitter Joris Depoorter vermoedt dat die titel Oudenburg op zijn kop zal zetten.

Tijdens de eerste periode van deze competitie lieten trainers en spelers van KWS Oudenburg verstaan dat een rustig seizoen rond plaats vijf de ambitie was. Intussen staat blauw-wit al vele speeldagen op een of twee. KSV Veurne telt na 25 matchen evenveel punten, maar won één keer minder. Zodat Oudenburg op kop aan de eindspurt begint.

“Niets moet, alles mag, dat was van bij aanvang van het seizoen onze leuze”, benadrukt Depoorter. “In tweede haalden we in het verleden meestal de top vier of vijf. Vanuit het bestuur leggen we geen druk. Het mooie is dat wij en Veurne in het competitieslot ongeveer dezelfde clubs bekampen.”

Ambiance

Oudenburg trekt naar Heist en Daring Brugge, ontvangt Ingelmunster, gaat naar Ruddervoorde en speelt op de slotdag thuis tegen Dosko Sint-Kruis. Titelrivaal Veurne speelt bij Jabbeke, thuis tegen Ruddervoorde, thuis tegen Dosko, naar Loppem en thuis tegen Ingelmunster. “Zelfs als we naast de titel grijpen is promotie dichtbij, want we spelen zeker de eindronde”, gaat voorzitter Depoorter voort. “Ik vermoed dat één match winnen volstaat om te stijgen. Het verdwijnen van Moen en Oostnieuwkerke uit eerste levert extra klimmers op.”

De preses van KWS Oudenburg verwacht een groot feest als ze de titel pakken. “Voetbal leeft hier, als we kampioen worden zal Oudenburg op zijn kop staan”, voorspelt Depoorter. “We hebben een eigen supportersclub met 250 betalende leden. Derby’s doen die mannen met bierfietsen. Voor de verdere verplaatsingen moeten we straks twee bussen inzetten. Onze club heeft de wind in de zeilen. Recent kwamen mensen mij vragen of ze mogen sponsoren.”

(HF)

Zondag 23 maart om 15 uur: KFC Heist – KWS Oudenburg.