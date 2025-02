KWS Oudenburg (2A) hoopt op promotie

In tweede A zijn uitslagen moeilijk te voorspellen. Het duel tussen middenmoter KSV Jabbeke en leider KWS Oudenburg bevestigde dat. De thuisploeg zette 0-2 om in 3-2-winst. De bezoekers leverden de leidersplaats in aan KSV Veurne.

In Jabbeke-Oudenburg vielen voor de rust geen doelpunten. “Nochtans waren wij vanaf minuut tien de betere ploeg”, blikt trainer Stefan Schwarz terug. “Kort na de rust scoorden we toch tweemaal. Jabbeke voerde rond het uur een paar wissels door. We werden verrast. Misschien dachten we iets te veel aan een derde goal in plaats van voorsprong te verdedigen.”

Jabbeke kwam vrij snel langszij. En in de slotminuut kon Maxime Louagie de thuisploeg drie punten schenken. “Voor de tweede speeldag op rij verspelen we in de slotminuten punten”, zucht Schwarz. “Tegen Koekelare glipte de zege ons door de vingers, in Jabbeke een puntendeling. We belonen onszelf iets te weinig tijdens de wedstrijd. Puntenverlies op het einde, dat is iets te veel aan het worden. Maar we staan nog altijd onverhoopt in de top.”

Gewapend

Zaterdagavond zullen ze bij Oudenburg het scoreverloop in Veurne-Koekelare proberen volgen. Op papier hebben de blauwhemden zondag een iets makkelijker opdracht, want nummer veertien Pittem komt op bezoek.

“Pittem is een ploeg die veel punten pakt tegen ploegen uit de top vijf”, weet Schwarz. “In de heenronde hebben wij daar met 1-0 verloren. Die avond wou de bal niet binnen. Pittem ontpopt zich tot reuzendoder. Uiteraard wordt bij ons eens aan de titel gedacht. Al was dat voor de start van het seizoen nooit de ambitie. Nu we bovenin staan, zijn we verplicht zo lang mogelijk mee te doen voor de hoofdprijs.”

Uit de transfers voor volgend seizoen blijkt dat het bestuur ook een beetje rekening hield met een eventuele promotie. Van KSV Bredene worden Milan De Nolf, Matisse Coudeville en Neil Dildick overgenomen.

“Drie spelers met veel minuten in eerste provinciale”, bevestigt Schwarz. “Bij Zedelgem haalden we Wolfgang Constandt en bij Torhout de jonge Arnor Vanhee. En omdat Kris Mahieu aangeeft te stoppen, trokken we ook nog Dieter Wittesaele aan. We zijn gewapend voor een toonaangevende rol in tweede, maar ook om ons mannetje te staan in eerste.” (HF)

Zondag 23 februari om 15 uur: KWS Oudenburg – KSV Pittem.