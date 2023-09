KWS Houthulst A is met een vier op zes aan de nieuwe competitie begonnen in tweede provinciale A. Na een 5-2-zege op de openingsspeeldag tegen KSV Jabbeke bleven de oranjehemden zondag steken op een doelpuntenloos gelijkspel in Koekelare. Zondag komt promovendus Eendracht Hooglede op bezoek in de Bricx Arena. Trainer Kevin Vanthourenhout hoopt zijn ploeg naar tweede overwinning van het seizoen te leiden. (foto Maxime Vanhaecke)