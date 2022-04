KVC Ardooie verzekert zich van behoud in tweede provinciale

Op KWS Houthulst kwam KVC Ardooie niet verder dan een 2-2-gelijkspel, maar Cobe Babylon en zijn ploegmaats zijn zo wel zeker van het behoud in tweede provinciale A.

“Wij begonnen heel sterk, met een logische 0-2-voorsprong aan de rust”, blikt de 23-jarige Cobe Babylon terug op het gelijkspel in Houthulst. “Na het draaien kwam de thuisploeg terecht langszij. Spijtig, maar met dat puntje op zak mochten we het behoud vieren. De derde periodetitel kunnen we wel definitief vergeten, maar een doel op zich was dat niet.”

“Bedoeling is nu wel om in schoonheid af te sluiten met een zege in de thuisderby tegen VV Tielt. Verzachtende omstandigheden zijn er niet, want iedereen, buiten de langdurig geblesseerden Verlinde en Vanoplynus, zijn inzetbaar.”

“Voor mij is het mijn afscheidsmatch bij Ardooie, want vanaf volgend seizoen treed ik aan bij KSV Pittem. Toen ik de transfer ondertekende, kwam ik hier immers nauwelijks aan spelen toe. Nu is de situatie gelukkig totaal anders geworden”, aldus de marketeer uit Koolskamp. (SBR)

Zondag 1 mei om 15 uur: KVC Ardooie – VV Tielt.