KVC Ardooie is groep met schwung: de gevreesde terugval blijft uit

KVC Ardooie staat op 90 minuten van een promotie naar eerste provinciale. Als het zondag wint op het veld van Avelgem dan realiseren coach Pieter-Jan Ghysselen en zijn spelersgroep iets totaal onverwachts, voor het seizoen dan toch.

“De sportieve cel had voor het huidige seizoen gericht versterkt om niet opnieuw te moeten vechten voor het behoud tot de slotspeeldagen, zoals vorig jaar”, opent de 28-jarige verdediger Michiel Verlinde. “De schwung zat echter meteen in de groep en al snel hadden we de eerste periodetitel beet. Velen hadden wellicht nog een stevige terugval verwacht, maar we waren de laatste titelconcurrent voor Bredene.”

Revanchegevoelens

“Vorig weekend startte onze eindronde op Houthulst. In de competitie verloren we daar met 3-1, nu hadden we lichte revanchegevoelens. We begonnen bijzonder furieus en waren constant de betere. Fysiek bleken we ook de beste en dat verklaart de 0-2-zege. Dit zorgt ervoor dat we nu op één wedstrijd staan van promotie. We willen absoluut over en dat gaan we zondag ook bewijzen op Avelgem. Onze coach gaat wellicht nog bij collega’s informatie inwinnen, zelf weten wij alleen dat ze de laatste periodetitel hebben gepakt en zesde algemeen zijn geëindigd. Desondanks hebben we als ploeg vertrouwen dat het goed komt.”

“Of iedereen beschikbaar is voor de match van zondag? Nee, onze coach moet al een paar weken sleutelen door de blessures van Gaethan Lannoo en Vadim Vanneste in de defensie. De rest is inzetbaar, dus gaan we dit zeker niet als verzachtende omstandigheden inroepen moest het toch fout lopen zondag, maar daar gaan we niet vanuit.”

De gesprekken met de spelersgroep zijn ondertussen afgerond bij KVC Ardooie. “Dat is nu toch al enkele weken geleden. Van de vaste gezichten die wekelijks strijden om de winst, blijft iedereen. Ook zelf heb ik nooit getwijfeld. Mijn visie is nog steeds: waarom verleggen als het goed is”, besluit de Ardooise projectleider. (SBR)

Zondag 14 mei om 14.30 uur: KVK Avelgem – KVC Ardooie.