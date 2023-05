KVC Ardooie en SK Westrozebeke beuken voor het eerst in hun bestaan de poort open naar eerste provinciale

KVC Ardooie en SK Westrozebeke zijn er in geslaagd een promotieticket naar eerste provinciale op zak te steken. Beide teams wonnen op verplaatsing hun finalematch, door de doorstart van KVC Deerlijk Sp. was er immers een extra stijger uit de eindronde.

KVC Ardooie dat vorig seizoen nog een moeilijk jaar had gekend, eindigde dit seizoen als tweede achter kampioen KSV Bredene. In de eindronde nam het eerste de maat van KWS Houthulst, vervolgens – opnieuw op verplaatsing – volgde ook de scalp van KVK Avelgem A. Eén goal na tien minuten van Michiel Verlinde volstond voor de zege en het bijhorende feestje. KVC Ardooie mag zo voor het eerst in het bestaan van voetballen in eerste provinciale proeven.

SK Westrozebeke heeft de promotie beet en speelt volgend jaar dus in de hoogste provinciale reeks. © VDB

Ook feestgedruis bij SK Westrozebeke dat nochtans niet aan het seizoen gestart was met grote ambities. Maar de jongens van Christ Vandevijvere slaagden er toch in om na reeksgenoot SC Zonnebeke nu ook VV Koekelare een hak te zetten dankzij twee goals van Victor Landuyt in de slotfase van de match. Ook voor SK Westrozebeke is het de eerste keer dat het in eerste provinciale zal mogen aantreden.

Donderdag spelen KVC Ardooie en SK Westrozebeke nog de (overbodige) finalematch, beide ploegen zijn dus wel al verzekerd van de promotie.