Kurt Declerck nieuwe T2 bij EVC Beselare: “Het gevoel zat meteen goed”

KEVC Beselare versterkte, met het oog op promotie naar twee provinciale, intussen ook hun trainersstaf. Kurt Declerck maakt de overstap van Nieuwkerke naar Beselare, waar hij net als bij zijn vorige club de rol van T2 op zich zal nemen.

“Ik had vanaf het eerste contact met Beselare een heel goed gevoel. Ik had het gevoel da ze mij er heel graag bij wilden”, opent de Menenaar. Kurt Declerck was de afgelopen vijf jaar actief als hulptrainer bij SK Nieuwkerke, waar hij op het einde van het seizoen te horen kreeg dat de samenwerking zou worden stopgezet. “In Nieuwkerke werd een nieuwe hoofdcoach aangesteld. Hij wou liever andere assistenten. Ik heb daar begrip voor, dat is het leven van een trainer. Ik ben altijd correct behandeld geweest in Nieuwkerke en kijk ook met een goed gevoel terug op die periode.”

Zelfde visie

Ondanks dat Declerck in het verleden al even de taak van hoofdtrainer op zich nam, kiest hij in Beselare opnieuw voor een rol als assistent. De 54-jarige dakwerker voelt zich dan ook uitstekend in die rol. “In Passendale ben ik inderdaad even hoofdtrainer geweest. Maar daar kruipt enorm veel tijd in en je kunt het je niet permitteren om eens te laat te komen of om niet aanwezig te zijn. In combinatie met mijn huidige job is dat heel moeilijk te combineren. Ik ken de T1, Mike Dewitte, niet. Maar ik kijk uit om met hem samen te werken en hem te ondersteunen waar nodig. We hebben al enkele keren gesproken en het is duidelijk dat we een gelijkaardige visie op voetbal hebben.”

Declerck hoopt zijn ervaring te kunnen delen met de staf in Beselare. “Ik ken heel wat ploegen uit de reeks en op welke manier ze spelen. Ik denk dat ik daar wel mijn steentje zal kunnen bijdragen om de ploeg elke week voor te bereiden op de wedstrijd.” (BP)