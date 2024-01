KSV Veurne A staat voor sleutelmatch

KSV Veurne A (2A) heeft er een sterke heenronde opzitten, maar begon het jaar met een onverwachte thuisnederlaag. Een domper in aanloop naar de belangrijke verplaatsing van zondag naar Jabbeke.

“Een domper kan je de nederlaag tegen Hooglede zeker noemen”, aldus een ontgoochelde Beau Depinois. “We hadden er meer van verwacht, maar Hooglede was uiteindelijk een verdiende winnaar. We staan nu gedeeld vierde, maar alles staat dicht bij elkaar. Op zich is een vierde plaats niet slecht, maar de kloof met de leider is toch al 12 punten. Dit hadden we uiteraard graag anders gezien.”

Na een sterke start liet groen-geel de jongste weken wat wisselvallige resultaten optekenen. “Een goede periode, waarin we in een flow zaten, werd jammer genoeg afgeremd door twee afgelastingen en een late gelijkmaker bij leider Jong Male, wat ons pijn heeft gedaan. Ook over mijn eigen seizoen ben ik tot nu toe maar matig tevreden. Door een blessure miste ik een groot stuk van de voorbereiding, dus ik had wat tijd nodig om weer in mijn ritme te komen”, is de 27-jarige technieker uit Leisele streng voor zichzelf.

Toch heeft Beau het naar zijn zin in Veurne. “Ik ben dit jaar een vaste waarde in de aanval en ben hier gelukkig. Ik heb hier veel goede vrienden en het is een familiale club. Ik heb dan ook zonder enig moment van twijfel al bijgetekend voor volgend seizoen.”

Zondag maakt KSV Veurne de verplaatsing naar Jabbeke, dat evenveel punten telt. Dit zou wel eens een sleutelmatch kunnen worden voor het verdere verloop van het seizoen. “Dat klopt. We kunnen niet anders dan vol voor de drie punten gaan, zeker als we onze ambities kracht willen bijzetten. We hebben de laatste tijd immers te veel punten laten liggen.”

In eigen huis bleven Beau Depinois en co tegen Jabbeke op een 1-1-gelijkspel steken. “Ik vond ze een zeer goede ploeg. Ze beschikken over enkele ervaren spelers die hoger hebben gespeeld, waardoor ik denk dat ze eigenlijk een beetje onder hun waarde geklasseerd staan. Hopelijk vinden wij ons niveau terug, kunnen we aanknopen met een overwinning en weer aan een reeksje beginnen”, klinkt het nog. (SB)

Zondag 14 januari om 15 uur: KSV Jabbeke – KSV Veurne A.