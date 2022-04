KSV Veurne (2A) naar hoogste provinciale reeks: “Onze laatste thuismatch wordt één groot titelfeest”

Niemand had voor het seizoen rekening gehouden met KSV Veurne, maar de statistieken liegen niet: 61 punten, slechts 3 matchen verloren en maar 24 tegengoals. Veurne is de oververdiende kampioen van tweede provinciale A.

De jongens van T1 Stijn Van Acker verloren zaterdagmiddag eerst nog in Zwevezele, maar mochten een paar uur later toch vieren. De Veurnse delegatie was naar de eigen kantine afgezakt en kreeg daar te horen dat eerste achtervolger Varsenare had verloren in Lichtervelde. Een Veurns volksfeest barstte los. “De ontlading was enorm”, klinkt het bij bestuurslid Pieter Kesteloot. “Na het verlossende bericht dat het 3-2 was in Lichtervelde, was het hek van de dam. Het was een goed feestje.”

“Uiteraard is het jammer dat we de titel niet op het veld konden vieren, maar hoe sneller we kampioen waren, hoe beter. Het maakt het trouwens niet minder verdiend. Als je maar drie keer verliest in 28 wedstrijden en je rechtstreekse concurrent twee keer met 3-0-cijfers klopt, dan mag ik zeggen dat we de titel zeker niet gestolen hebben.”

“In de laatste thuiswedstrijd tegen Kortemark willen we er één groot kampioensfeest van maken. De voorzitter beloofde ook aan de spelers dat hij nog een feestje zou geven bij hem thuis.”

Ambitie bijgesteld

Het is nog maar het tweede (en door corona het eerste volledige) seizoen van KSV Veurne in tweede provinciale. Na een eerder teleurstellende voorbereiding waren de verwachtingen niet al te hoog gespannen in Veurne, maar na een degelijke start kwamen de jongens van T1 Stijn Van Acker doorheen het seizoen steeds meer onder stoom.

De ambities werden bijgesteld van ‘het behoud’ naar ‘de middenmoot’, van ‘een eindrondeticket’ uiteindelijk naar ‘kampioen worden’.

Met een indrukwekkende reeks van maar liefst 10 overwinningen op rij, van half november tot begin maart, bouwde KSV Veurne de leidersplaats steeds verder uit. “Dit is het succes van een spelersgroep die ongelofelijk goed aan elkaar hangt”, vult Pieter Kesteloot aan.

“We hebben een solide blok achterin met een doelman op hoog niveau en een goaltjesdief vooraan. Dat alles gecombineerd met een trainer die dat tikkeltje meer brengt op tactisch vlak en verbaal enorm sterk is.”

Versterking zoeken

KSV Veurne deed met Kevin Demeyere (Lombardsijde) en Beau Depinois (Proven) nog maar twee inkomende transfers voor de eerste ploeg. Met Nils Sarrazyn en Stijn Goossens (beiden Loppem) ziet het twee belangrijke pionnen vertrekken. Timothy Craeye en Glenn Verdonck stoppen.

“We hebben nog werk om onze ambitie, het behoud in eerste provinciale, kracht bij te zetten. We zijn nog op zoek naar een doelman voor de U21 en in iedere linie moet er versterking komen. We hopen dit de eerstvolgende weken waar te maken.”

(SB)