KSV Jabbeke neemt afscheid van trainer Bart Van Hecke

Enkele weken geleden interviewden we Bart Van Hecke, T1 bij KSV Jabbeke. Het werd een verhaal vol respect, kameraadschap en ambitie. Vorige speeldag klopte KSV Jabbeke nog de buren uit Oudenburg en duwde hen van de leidersplaats. Luttele dagen later werd de hoog gediplomeerde hoofdcoach ontslagen, heel sereen zoals het bij verstandige ploegmenners past.

Voorzitter Chris Bourgois benadrukt het respect dat blijft voor zijn coach. “We hebben als bestuur gekozen voor de korte pijn. Bart is een harde werker, een toptrainer maar dan wel voor elite of nationaal niveau. Een voorbeeld? Hij stond erop dat de spelers videoanalyses bekeken maar die willen na een oefensessie gezellig samen plezier maken en kaarten. Zo gaat dat bij een volksclub. Ook heb ik Bart al duizend keer gezegd dat hij een beetje uitleg moet geven als hij iemand uit de ploeg zet. Hij had daar moeite mee, ze dienden gewoon de beslissing te aanvaarden. Klopt niet, zo’n jongen loopt dan gefrustreerd, gaat uithuilen bij de ploegmaats en er ontstaat irritatie. Donderdagavond hebben we een moeilijk maar respectvol gesprek gehad met Bart Van Hecke. Zijn laatste woorden waren: “Het is gedaan zeker?” Ja dus, de sportieve leider heeft ons enorme diensten bewezen, ons professioneel veel bijgeleerd maar heeft misschien niet zo goed ingeschat dat hij op provinciaal niveau bezig was. Zijn voorganger Steve Stellamens zat hier meer dan zeven jaar, hij was een volksmens en stond zeer dicht bij de spelers. Dat klikte heel lang.”

Frederiek Logghe en Danny Deputter

“KSV Jabbeke werd in het recente verleden geleid door een triumviraat: Bart Van Hecke, sportief verantwoordelijke Frederiek Logghe en ikzelf. Laatstgenoemde mag nu ad interim de eerste ploeg coachen samen met ons meubelstuk en T2 Danny Deputter. We gaan rustig op zoek naar de geschikte opvolger met het DNA van KSV Jabbeke. Door niets of niemand laten we ons opjagen, het nieuwe trainersduo is voldoende ervaren om over te nemen, desnoods tot het einde van het kampioenschap. In het belang van onze familievereniging hebben we een noodzakelijke beslissing genomen. Het respect en de dankbaarheid voor Bart Van Hecke blijft groot. Wij wensen hem alle mogelijk succes toe.”

Frederiek Logghe combineert nu even zijn administratieve functie van sportief verantwoordelijke met het trainerschap. “Als coach deed ik de nodige ervaring op bij de eerste ploegen van Aartrijke en Wenduine. Voordien trainde ik jeugdploegen bij Cercle Brugge, Eernegem, Zevezele en Torhout. Ik weet dus waar ik aan begin en vorm een duo met onze T2, meubelstuk Danny Deputter. Wij doen dat samen zolang de vereniging het nodig acht. En wat Bart Van Hecke betreft, ik kan totaal niets verkeerd zeggen over hem: een fantastische werker en een heel bekwame coach. De mayonaise plakte gewoon niet meer.” (JPV)