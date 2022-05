KSV Bredene lonkt met ambitie naar volgend seizoen

Het seizoen in het provinciaal voetbal zit er nog niet helemaal op. De eindronden moeten nog afgewerkt worden. Toch kijkt men bij KSV Bredene al uit naar volgend seizoen, 2022-2023.Voorzitter Greg Salhi en manager Glenn Plovie stelden woensdagavond al de negen nieuwkomers voor en ontvouwden hun plannen voor 2022-2023.

Kurt Bataille, ook actief bij de beloften van KV Oostende, blijft trainer van de ploeg en krijgt assistentie van Jetmir Aslani en Koen Brackx, die afhaakt als speler.

“Omdat ook Jurgen De Beer en Joey Vanhoecke een punt zetten achter hun carrière, Tiebe Vandekerckhove de club verlaat en de toekomst van Xavier Luissint nog onzeker is, hebben we uitgekeken naar degelijke versterking”, zegt voorzitter Greg Salhi.

Ambitie is groot

“Niels Bataille en Cedric Cocquyt (ex SK Zwevezele), Jens Peremans (ex-Gullegem), Arno Lycke en Diego Dewilde (ex-SC Blankenberge), Milan Denolf en Jonathan Borguet (ex SK Eernegem), en Dylan Vanclooster (ex SK Oostnieuwkerke) zijn de negen nieuwkomers, allemaal spelers met ervaring. Vanuit de jeugd komen Timo Proot, Lee Geboes, Alexander Vasiliev, Tibo Dezutter en Kyano Vanacker over naar de kern. We veronderstellen dat we voldoende gewapend zullen zijn om mee te strijden voor de prijzen. Voor onze twee damesploegen hebben we 50 speelsters. De ambitie is in elk geval groot. De samenwerking met de gemeente Bredene is optimaal. Er is ons een tweede kunstgrasveld beloofd en we hopen dat in de eerste maand van de nieuwe competitie in gebruik te nemen. ”

Pinkstertornooi met meer dan 60 ploegen

Na twee jaar onderbreking kan SV Bredene op 26 en 27 mei het traditioneel Pinkstertoernooi organiseren, voor jeugd U7 tot U15. Er komen meer dan 60 ploegen in actie. Op zaterdag 28 mei volgt nog een zaalvoetbaltornooi op gras, voor seniores, 5 tegen 5. Er zijn nu al 20 ploegen ingeschreven. (FRO)

Voor info: Greg Salhi tel 0475 63 07 50 of Glenn Plovie tel. 0498: 10 21 09.