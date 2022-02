KSV Bredene haalt Niels Bataille bij SK Zwevezele op

KSV Bredene (2A) wordt al en paar maanden getraind door Kurt Bataille, oud-speler van KV Oostende en ex-trainer van SK Eernegem, HO Oostende en SK Zwevezele.

Hij is momenteel ook trainer van de beloften (U18) van KV Oostende. De Bredenaars draaien dit seizoen mee in de buik van de rangschikking. Voor volgend seizoen wordt de lat iets hoger gelegd. Om dat doel te bereiken ging de club op zoek naar kwaliteitsvolle spelers uit de regio. Manager Glenn Plovie is erin geslaagd om acht transfers te realiseren.

Eén van de in het oog springende transfer is die van Niels Bataille (26), zoon van trainer Kurt Bataille en broer van Jelle, speler van FC Antwerp. Niels doorliep de jeugd rangen van KV Oostende, tot bij de beloften, speelde bij VV Coxyde in tweede nationale en was de jongste zes jaar actief bij SK Zwevezele, in Derde Nationale. Deze club verdwijnt volgend seizoen en Niels koos voor de club van zijn vader.

Niels is polyvalent en kan uitgespeeld worden als flankverdediger, verdedigende middenveld of centraal in verdediging. Hij woont in Bredene.

Naast Niels Bataille heeft KSV Bredene nog zeven andere nieuwkomers voor volgend seizoen: Arno Lycke en Diëgo Dewilde (Bl’berge), Neal Moss (Lombardsijde), Milan De Nolf en Jonathan Borguet (SK Eernegem), Dylan Vanclooster (komt terug van SK Oostnieuwkerke), Cédric Cocquyt, Sahin Akgundagdu (Winkel).

De stille ambitie voor volgend seizoen is mee strijden voor de prijzen en een eventuele promotie naar eerste provinciale.