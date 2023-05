KSK Beveren-Leie en Dosko Kanegem gaan niet akkoord met mogelijke degradatie door forfait van SV Anzegem: “Desnoods stappen we naar het BAS”

KSK Beveren-Leie eindigde 13de in tweede provinciale A, maar moet alsnog een barragewedstrijd afwerken tegen Dosko Kanegem (13de in de B-reeks). Dat alles is het gevolg van het forfait van SV Anzegem. En daar gaan ze bij de ploeg uit de Waregemse deelgemeente niet mee akkoord. “We dienen een klacht in en stappen desnoods naar het BAS.”

Het is Bart Debels, secretaris en gerechtigd correspondent bij KSK Beveren-Leie, maar in het dagelijkse leven ook advocaat, die de kat de bel aanbindt. “Wij als KSK Beveren-Leie kunnen ons niet niet akkoord verklaren dat SV Anzegem – dat algemeen forfait gaf – wordt aanzien als sportieve West-Vlaamse daler in derde afdeling (derde amateur) en wij daardoor als 13de gerangschikte verplicht wordt tot een spelen van een barragewedstrijd met oog op behoud in tweede provinciale. Zeker ook omdat SV Anzegem voor 15 april kenbaar heeft gemaakt niet te starten in tweede provinciale, maar een doorstart neemt in vierde provinciale.”

Steun van Dosko Kanegem

Het zit namelijk zo. Als er geen West-Vlaamse dalers zijn uit de ‘nationale reeksen’, in casu derde afdeling Voetbal Vlaanderen, degraderen vijf ploegen uit tweede provinciale. KSV Rumbeke redde het sportief niet, waardoor er al een zesde daler was, concreet de drie laatste ploegen uit de A- en de B-reeks.

Maar SV Anzegem – dat dus in februari zowel met de A-ploeg als de B-ploeg algemeen forfait gaf – wordt met die A-ploeg ook aanzien als een sportieve daler uit derde afdeling (derde amateur). En daar kan KSK Beveren-Leie zich niet in vinden. Het dient daarom klacht in en wordt daarbij geruggensteund door Dosko Kanegem, die in hetzelfde schuitje zit.

Beveren-Leie voert aan dat in het bondsreglement nergens een artikel of modaliteiten vindt dat een ploeg die forfait geeft ook gelijk gesteld wordt aan een sportieve daler. “Anzegem kan niet beschouwd worden als sportieve daler gezien alle ploegen uit derde amateur die een overwinning of gelijkspel hebben behaald tegen Anzegem deze punten hebben verloren en zodoende eigenlijk beschouwd wordt als een ploeg die niet aan de competitie heeft deelgenomen, zodat het argument van ‘sportieve’ daler géén steek houdt.”

Waarom zakt 13de in eerste provinciale dan niet?

“Het is – los van het bondsreglement – bovendien niet logisch, billijk of aanvaardbaar dat een ploeg die algemeen forfait geeft tot nadeel kan strekken van ploegen als KSK Beveren-Leie en Dosko Kanegem, en tevens ploegen uit derde provinciale (in derde provinciale zijn er acht dalers in plaats van zeven).”

De GC van KSK Beveren-Leie trekt de redenering nog door. In eerste provinciale degraderen de nummers 15 en 16, dit jaar ook de nummer 14 omdat KSV Rumbeke zakt, maar niet de nummer 13 (Exc. Zedelgem). “In eerste provinciale wordt dezelfde redenering als voor ons niet toegepast. Let wel: een degradatie van Excelsior Zedelgem zou al evenmin logisch en billijk zijn, net alls voor ons en Dosko Kanegem.”

“SV Anzegem liet voor 15 april weten dat het zijn plaats in tweede provincial niet zou innemen”

Maar KSK Beveren-Leie heeft ook nog een tweede argumentatie in petto. “Een ploeg die zoals SV Anzegem wegens algemeen forfait wordt gesanctioneerd met een degradatie van twee reeksen naar tweede provinciale met 9 minpunten, heeft tot 15 april de tijd om kenbaar te maken of ze al dan niet gaan opstarten in tweede provinciale. SV Anzegem heeft voor 15 april 2023 kenbaar gemaakt de plaats in tweede provinciale niet in te nemen, maar terug te starten in vierde provinciale. SV Anzegem neemt zodoende sowieso géén plaats in tweede provinciale zodat er géén reden is tot een bijkomende zevende daler in tweede provinciale West-Vlaanderen.”

Burgerlijke rechtbank of het BAS

Zover dus de klacht met dubbele argumentatie van KSK Beveren-Leie. “Het is evident dat wij als club de loting van de barragematch dinsdag 2 mei zullen bijwonen, maar uiteraard de barragematch zullen spelen onder alle voorbehoud, met uiteraard ook het nodige voorbehoud tot het aantekenen van hoger beroep en het mogelijks voeren van een procedure voor de burgerlijke rechtbank en BAS.”

(IDS/WVS)