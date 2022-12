KSK Beveren-Leie 2de provinciale A: “Vertrouwen dat het goed komt!”

Met de winterstop in zicht had KSK Beveren-Leie, als voorlaatste, nog een felle remonte in huis. Het pakte een zeven op negen en daarmee kon het de kloof dichten met de ploegen voor zich.

“De resultaten vielen tegen, maar het positieve was dat wij goed voetbal brachten en dat leverde ons de jongste drie matchen een mooie zeven op negen op”, stelt Bjarne Defoor, die net als zijn tweelingbroer Siebe al bij tekende. “Wij verwachtten heel wat van het seizoen, maar in de eerste periode bleven wij maar liefst zeven keer steken op een gelijkspel. Het is een cliché, maar met gelijke spelen blijf je ter plaatse trappelen. Dat wij niet slecht voetbalden, bewezen wij daarna met sterke prestaties tegen leider Zonnebeke (3-2) en Westrozebeke (0-1), de nummer twee in de klassering. Het werden twee nederlagen, maar wij verdienden zeker niet om daar te verliezen. Die prestaties gaven ons vertrouwen voor de lastige verplaatsing naar Zwevegem en die bracht eindelijk de kentering. Wij wonnen met 2-0 en waren meteen gelanceerd voor een tweede zege tegen Geluwe. Tegen Bissegem, dat derde staat, speelden wij gelijk, maar in principe moesten het opnieuw drie punten geweest zijn. Het lot van een ploeg die onderaan de klassering bengelt zeker. Ondanks die sterke eindspurt staan wij nog altijd voorlaatste, want de ploegen die voor ons stonden, pakten ook punten. Het was echter belangrijk om weer aansluiting te krijgen en daar zijn wij in geslaagd. Na de winterstop willen wij de draad meteen weer oppikken in de belangrijke duels tegen Nieuwkerke en Geluveld. Wij moeten verder bouwen aan onze reeks, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.” (IVD)