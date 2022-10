Kristof Lobeau (KFC Poperinge – 2A)“We mogen de voeling met de leiders niet kwijtspelen”

Na een sterke start loopt het de laatste tijd wat minder voor het A-team van KFC Poperinge. In hun laatste drie partijen sprokkelden de roodgelen slechts twee punten. In de komende weken staan enkele belangrijke wedstrijden op het programma en dat beseft voorzitter Kristof Lobeau maar al te goed.

“Ik mag niet zeggen dat ik ontgoocheld ben, maar ik had verwacht dat we op dit moment wat hoger zouden staan in de rangschikking. We brengen elke week goed voetbal, maar we kunnen nog onvoldoende onze wil opdringen aan de tegenstander. Hierdoor spelen we te vaak gelijk en iedereen weet dat je met één punt niet veel opschiet als de voornaamste concurrenten blijven winnen. Het is echter positief dat het verschil met de leiders amper vijf punten bedraagt. In enkele weken tijd kan er veel veranderen. Net daarom zijn de wedstrijden die eraan komen zo belangrijk”, aldus Kristof Lobeau.

Elke voetballiefhebber weet dat een goede start een leuke bonus oplevert voor de rest van de competitie. Kristof Lobeau geeft eerlijk toe dat het heel belangrijk is om niet al te ver weg te zakken in de rangschikking.

“Als we onze ambitie om te promoveren, willen waarmaken, dan mogen we de voeling met de leiders niet kwijtspelen. Zowel SK Nieuwkerke als Racing Bissegem zijn stevige ploegen die vooraan niet onmiddellijk zullen wegvallen. Ook SC Zonnebeke reken ik bij de titelkandidaten. Al deze ploegen staan de komende weken op ons programma. Winnen tegen rechtstreekse tegenstanders is de beste manier om te bewijzen dat we een waardige titelkandidaat zijn. Hopelijk zal ons voetballend vermogen meer renderen tegen elftallen die niet enkel denken aan verdedigen.”

“Ik weet maar al te goed dat je de titel niet op bestelling krijgt”, gaat Lobeau verder.

“We zien wel waar we uitkomen. Na de eindronde zullen we al heel wat wijzer zijn. We moeten er gewoon alles aan doen om elke wedstrijd te winnen. Laten we zondag maar beginnen met een driepunter te pakken tegen Beveren-Leie. Dan zijn we op de goede weg om onze ambities waar te maken.” (PDC)

Zondag 30 oktober om 15 uur: KFC Poperinge A – KSK Beveren-Leie.