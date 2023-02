Kristof Lobeau (KFC Poperinge – 2A): “Periodetitel staat zondag op het spel”

KFC Poperinge A heeft nog een kleine kans op de tweede periodetitel, maar dan mag de ploeg van voorzitter Kristof Lobeau tegen SV Moorslede geen steken laten vallen.

“Het wordt niet simpel om nog periodekampioen te worden, want Dottenijs heeft twee punten voorsprong en zal wellicht in Avelgem punten rapen”, aldus Lobeau. “Ik vind hen trouwens de titelfavoriet bij uitstek. Dat hebben ze twee weken geleden bewezen toen we tegen hen speelden. Het blijft dit seizoen een heel vreemde competitie. We verloren al verschillende cruciale wedstrijden en staan nog steeds in de top vijf. Niet minder dan tien ploegen doen nog altijd mee om een eindrondeticket te behalen. Dat laatste blijft ons hoofddoel, maar het wordt knokken tot het einde.”

Revelatie

Het wordt zondag op het veld van SV Moorslede geen gemakkelijke wedstrijd en dat beseft Kristof Lobeau maar al te goed. “Moorslede is voor mij de revelatie van het seizoen. Het is een nuchtere ploeg met een goeie coach die weet wat hij wil bereiken. Het wordt een taaie brok, maar met die periodetitel in het achterhoofd zal de ploeg wellicht extra gemotiveerd zijn.”

Zoals overal is ook de Poperingse bestuursploeg volop bezig met de voorbereiding op volgend seizoen. “De gesprekken met de spelers verlopen niet zo vlot als vorig jaar. Door het ontslag van T2 Sébastien Leenknegt is er wat onrust in de spelersgroep geslopen en dat begrijpen we, maar als bestuur konden we niet anders dan deze beslissing te nemen. De talloze aankondigingen van Sébastien bij zijn nieuwe club SC Zonnebeke op sociale media waren de spreekwoordelijke druppel. Ondertussen hebben al heel wat belangrijke kernspelers een nieuwe handtekening gezet.” (PDC)

Zondag 5 februari om 15 uur: SV Moorslede – KFC Poperinge A.