Kris Brackx: “Behoud proberen te verzekeren”

De Haan Vorig seizoen ontpopte Kris Brackx zich tot succescoach en loodste Eendracht De Haan via de nacompetitie naar de hogere reeks. Nu kent zijn team een moeilijke start, sprokkelde amper twee puntjes, maar de T1 blijft er nuchter bij.

Wij begroetten de sportieve baas net voor hij zijn oefensessie zou opstarten: een charmant heerschap die alle tijd voor ons nam. “Hier beleefde ik al schitterende tijden. De recente promotie was nog maar eens een kers op de taart. Met betrekking tot blessurelast is het lot ons evenwel ongunstig gezind. Als vaste waarden uitvallen kun je die moeilijk vervangen. Zo is er bijvoorbeeld onze doelman Daniek Vanhelsuwé. Hij blesseerde zich nog voor de competitie startte en is heel lange tijd buiten strijd. Gelukkig konden we Sébastien Neirynck overhalen om zijn keeperscarrière weer op te starten. Hij bewijst ons een sublieme dienst, waarvoor we hem heel dankbaar zijn.”

“We zijn hekkensluiter, dat is voor niemand leuk. We weten dat het beter moet. Anderzijds, loodzware letsels hypothekeren ons. Het komt er dus op aan te proberen het behoud te verzekeren in een veel moeilijker reeks dan afgelopen seizoen. We zijn de competitie gestart met twee gelijke spelen: in Snaaskerke en thuis tegen Lichtervelde. In eigen vesting tegen Veurne kregen we 1-6 te slikken. In Male werd het 6-2 in ons nadeel en in Houthulst slikte we 3-1. We kwamen op voorsprong, kregen dan twee goals tegen maar mochten aanspraak maken op de gelijkmaker. Pal voor affluiten besliste de thuisploeg de match.”

“Toch zijn de jongens nog steeds ambitieus, ondanks serieuze pech. Nooit komen ze als geslagen honden aan de aftrap. Nu wacht ons de derby tegen KWS Oudenburg. Wij zullen opnieuw ons beste beentje voorzetten. Ik selecteer fitte elementen en ze zijn fier dat ze voor hun team mogen strijden. Als trainer ben ik dat ook. Nooit had ik gedacht hier zo lang in alle vrijheid mijn passie uit te voeren. Anderzijds denk ik niet hier binnen vijf jaar nog te zullen zitten. Mijn eerste betrachting nu? Die rode lantaarn uit handen geven!” (JPV)

Zondag 22 oktober om 15 uur: K Eendracht De Haan – KWS Oudenburg.