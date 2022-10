Koen Duthieuw (BS Geluveld – 2A) treft Zonnebeke: “Tonen dat we thuishoren in tweede provinciale”

Bij BS Geluveld maakt men zich op voor de komst van de buren van SC Zonnebeke. Voor Koenraad Duthieuw, T2 in Geluveld, een match die al lang met rood aangestipt staat in de agenda.

Afgelopen weekend verloor BS Geluveld met het kleinste verschil op het veld van SK Nieuwkerke. Volgens Koenraad Duthieuw had blauw-geel minstens een punt verdiend. “We kregen vier erg mooie kansen, maar scoren bleek voor ons moeilijk. En dat maakte het verschil tussen winst of verlies.”

Voor Geluveld staat zondag een thuiswedstrijd op het programma tegen SC Zonnebeke. Sowieso een speciale wedstrijd voor de hele club, maar in het bijzonder voor Duthieuw. “Natuurlijk leeft deze wedstrijd meer dan een andere. Wij spelen als buurgemeente tegen de ploeg van de hoofdgemeente. Zonnebeke is voor velen toch nog altijd de ploeg van Zonnebeke. Wij hebben geen eigen jeugd, SC Zonnebeke heeft een heel grote jeugdwerking. Dat is toch een groot verschil.”

jeugdcoördinator

In die jeugdwerking van SC Zonnebeke is de zestigjarige Zonnebekenaar zelf actief. “Ik ben er nog steeds jeugdcoördinator van de bovenbouw. In het verleden heb ik ook van mijn 16 tot mijn 37 jaar in Zonnebeke gespeeld. Daarna ben ik er jeugdtrainer en dan later jeugdcoördinator geworden”, gaat Duthieuw verder.

Twee seizoenen geleden maakte Koenraad de overstap naar Geluveld, waar hij aan de slag ging als hulptrainer. Zowel in Geluveld als in Zonnebeke heeft de werknemer bij stad Roeselare een sterke connectie. “In Zonnebeke ken ik zo goed als iedereen. Mijn zus Josiane Duthieuw is er nog steeds voorzitter. En door het feit dat ik er nog steeds actief ben, ken ik zo goed als alle trainers en zelfs iedereen van de vrijwilligers. Bij de A-kern ken ik niet zoveel spelers. Daar hebben ze de laatste tijd heel wat Franstaligen aangetrokken die ik niet ken.” Ook in Geluveld heeft Duthieuw een familale band. “Mijn zoon Arne speelt er in de A-ploeg en mijn andere zoon Yasim speelt er bij de beloften. Vandaar dat ik ook niet heb getwijfeld toen twee jaar geleden de vraag uit Geluveld kwam.”

Ondanks het feit dat Geluveld vorig jaar nog in derde provinciale speelde en Zonnebeke zakte uit eerste provinciale, vreest Duthieuw geen al te groot niveauverschil. “We zullen tonen dat we thuishoren in tweede provinciale. We hebben voor het seizoen de ambitie uitgesproken om een rustig seizoen, zonder stress, te beleven. Voorlopig zijn we op de goede weg, maar het seizoen is nog lang”, besluit Duthieuw. (BP)

Zondag 9 oktober om 15 uur: BS Geluveld – SC Zonnebeke.