Koekelare stuurt trainer Steve Swaenepoel (44) weg: “Er kwamen geen oplossingen”

Het bestuur van tweedeprovincialer VV Koekelare bedankte trainer Steve Swaenepoel voor bewezen diensten. Voorzitter Andy Janssens en z’n ploeg zijn niet tevreden over de resultaten van dit seizoen. Wie het trainersroer zal overnemen, is nog niet duidelijk.

Na twaalf speeldagen staat VV Koekelare in tweede provinciale A op de negende plaats met zeventien punten. Uitzichtloos is de situatie niet. Toch zette het clubbestuur trainer Steve Swaenepoel (44), enkele dagen na de 1-2-thuisnederlaag tegen leider KSV Veurne, aan de deur. Het krediet dat hij vorig seizoen – in november 2023 volgde hij Frederiek Logghe op – opbouwde, volstond niet om aan boord te blijven. Swaenepoel loodste Koekelare vorig seizoen in het eindklassement naar de derde plaats.

“We komen heel moeilijk te scoren en we slikken al te vaak op het einde van wedstrijden een doelpunt”, motiveert voorzitter Andy Janssens het ontslag van Steve Swaenepoel. “Vaak hebben we het betere van het spel, maar het verschil kunnen we niet maken. Het is te veel ‘net niet’ tot nog toe. Meestal hebben we meer kansen dan de tegenstander, maar we maken ze niet af.”

Late tegengoals

Iets wat je moeilijk in de schoenen van de trainer kan schuiven. “Dat klopt, maar we zien niet meteen oplossingen komen”, vult Janssens aan. “Bovendien kwamen er vanuit de spelersgroep signalen dat er iets moest gebeuren. Ook in bestuurskringen begon er wat rumoer te komen. Waardoor we tot deze drastische beslissing kwamen.”

Tegen Veurne slikte Koekelare een late tegengoal. Twee weken eerder gebeurde tegen Jabbeke precies hetzelfde. “Door een gebrek aan scherpte in de slotfase van een wedstrijd? De toekomst zal het uitwijzen”, gaat voorzitter Janssens verder. “We willen het niet te ver laten komen. Want tweede A is een heel eigenaardige reeks. We staan op zes punten van de derde plaats, maar ook slechts zeven punten boven de degradatiezone.”

Voor de winterstop staan nog vier matchen op de kalender. Zaterdag zakt Dosko St-Kruis naar de Koekelare af. Daarna zijn er nog partijen bij Diksmuide B, thuis tegen Heist en bij Pittem. “Wie gaat overnemen, daar zijn we nog niet uit”, beweert Janssens. “Misschien voorlopig de trainer van onze B-ploeg.” (HF)