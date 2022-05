KFC Varsenare (2A) wint met 5-1 finale eindronde tegen KSV Jabbeke, beide promoveren

Blessures en niet-beschikbare elementen waren er de oorzaak van dat de beide teams niet au grand complet aan de aftrap verschenen. Ruim 250 toeschouwers kwamen de buren aanmoedigen.

De bezoekers mochten een 3-2 voorsprong uit de heenmatch verdedigen en maakten een afwachtend eerste halfuur vol. In een tijdspanne van twee minuten zetten daarna achtereenvolgens Bavo Butaye en Jari Van De Maele de jongens van coach Stefaan Ameel op rozen.

De naar het nationale KSV Oostkamp vertrekkende Jari Van De Maele deed in het vierde kwartier nog twee keer de netten trillen terwijl Bavo Butaye de forfaitcijfers vervolledigde. In een overbodig laatste half uur redde Maxim Stellamans de eer van de bezoekers met een heerlijke pegel in de kruising. Kort voor inrukken kreeg Jari Van De Maele een heerlijke applausvervanging. Na afloop kon het feest beginnen.

Zot verklaard

Algemeen coördinator Danny De Coninck is de architect van al dat moois. “Hadden ze me in augustus vorig jaar moeten zeggen dat we hier nu zouden staan springen en dansen omdat we naar eerste provinciale promoveren dan had ik die mensen zot verklaard.”

“Ik ben al een aantal seizoenen gerechtigd correspondent maar als je het coronajaar niet meetelt is dit mijn eerste competitie als algemeen coördinator. Wat Club Brugge nu doet met Carl Hoefkens realiseerden wij bij het begin van het kampioenschap met Stefaan Ameel: een eigen coach laten doorstromen.”

“Hij werd gekoppeld aan Steven Lampo, een absolute kenner van het huis. Wij brachten een tweede team in competitie in vierde provinciale. Daar betaalden onze jongens leergeld. Nu zijn we klaar voor de hogere reeks, waar de rechter kolom niet veel verschil vertoont met de top van tweede.”

“De linker kolom, dat is andere koek. Maar kom, onze jongens zullen weer iets rijper zijn en lijken me absoluut in staat om het behoud te verzekeren.”

Samen dansen

Na de wedstrijd in Varsenare gingen enkele ontgoochelde bezoekers op de grasmat treuren. Een kwartier later veranderde de stemming. Immers, door de overwinning van KSV Rumbeke thuis tegen VK Linden in de interprovinciale eindronde promoveert ook KSV Jabbeke als verliezend finalist in tweede provinciale A.

Ook Jabbeke promoveert. © JPV

De buren vlogen in elkaars armen en dansten samen. Voorzitter Chris Bourgois beklemtoonde de vriendschapsbanden van de beide verenigingen. “We zijn dolgelukkig dat we samen eerste provinciale bereikten. We incasseerden een opdoffer van jewelste, waarvoor ik Varsenare proficiat wens, maar nadat we de uitslag van Rumbeke vernamen vierden we gretig mee.”

“We trekken samen naar de hogere reeks, een droom gaat in vervulling. Onze coach Steve Stellamans is al zolang bij ons, altijd realiseerde hij onze betrachtingen. Eerste provinciale wordt een leerschool. We zullen geen gekke dingen doen maar kijken in hoeverre onze jongeren klaar zijn voor die enorme stap.”

“Ze mogen allemaal fier zijn: hoeveel voetballers bereiken eerste provinciale op zo’n jonge leeftijd? Een dikke proficiat voor spelers, trainers, supporters en directe medewerkers. Zij zetten onze familieclub op de landkaart.”

(JPV)