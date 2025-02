KFC Meulebeke (2A) wil zich herpakken tegen Daring

Tegen Ruddervoorde kwam KFC Meulebeke voor de rust op voorsprong, maar gaf die daarna uit handen en leed een 3-1-nederlaag. Tegen Daring Brugge willen ze opnieuw hun supporters met winst verwennen. Daarvoor zullen ze uit een ander vaatje moeten tappen.

“Het was niet het allerbeste weerzien met onze ex-trainer Chris Van Den Broucke”, opent afgevaardigde Pieterjan Delbaere. “We speelden een goede eerste helft en kwamen ook op voorsprong door een doelpunt in de laatste minuten. Die kon zelfs groter geweest zijn door enkele kansen af te maken. Maar na de rust gaven wij niet thuis en stelden ze via een owndoelpunt gelijk. Dan maakten ze nog twee doelpunten zonder dat we daar iets tegenover konden stellen, in een wedstrijd die voor de neutrale toeschouwer best aangenaam was. Wij keerden met gemengde gevoelens terug naar huis.”

Herpakken

Nu volgt de thuiswedstijd tegen Daring Brugge. “Die wedstrijd wordt gespeeld op zondagnamiddag”, aldus de afgevaardigde. “Dat komt omdat we op de middag een footlunch organiseren in het kasteel van Ter Borcht naast ons veld. We mogen niet dezelfde fout maken door de hele wedstrijd op hetzelfde goed niveau te spelen en kansen niet af te werken. De Brugse club kent mindere wedstrijden op verplaatsing en dat moeten we uitbuiten. Enkel Eduard Baekelant ontbreekt wegens schorsing.”

KFC Meuelebeke heeft zijn huiswerk voor volgend seizoen al klaar. “Er zijn een drietal vertrekkers en dat wordt opgevangen door inkomende transfers: Matthias Cottenier (Marke), Kjell De Cock (Loppem), Tuur Delouw (Harelbeke), Lander Feys (Heestert) en Matisse Ingels (WS Lauwe). Brian Depondt (Rumbeke) keert terug. Dat is een mix van ervaring en jong talent. De volledige trainersstaf blijft aan boord. Maar nu eerst de rest van de competitie afwerken en op een mooie plaats afsluiten, te beginnen met winst tegen Daring Brugge.” (WD)

Zondag 16 februari om 15 uur: KFC Meulebeke – Dar. Brugge.